L’Autorité catalane de protection des données défend une intelligence artificielle éthique et fiable

L’Autorité Catalane de Protection des Données (APDCAT) a défendu le 4 mars dernier, lors du Mobile World Congress, la nécessité de développer une intelligence artificielle éthique et fiable, conforme aux exigences européennes en matière de droits fondamentaux et de vie privée des personnes, afin d’être compétitive.

Lors du panel « Loi sur l’intelligence artificielle et règlement général sur la protection des données : implications pour la coopération et l’application internationales », la directrice de l’APDCAT, Meritxell Borràs, a insisté sur le fait qu’il est impératif stratégique pour les entreprises de se conformer à la réglementation européenne sur l’intelligence artificielle et la protection des données, car seules celles qui le font pourront être compétitives sur le marché numérique européen.

L’échange d’informations est essentiel à la conception et au développement de systèmes et de modèles d’IA, mais les fournisseurs et les développeurs doivent se conformer à la réglementation européenne et disposer d’une base juridique pour assurer ce flux de données, a rappelé le directeur. Il a toutefois admis qu’il s’agissait de règles complexes, qui requièrent précisément une étroite collaboration entre les régulateurs, les organismes publics et les entités privées, afin de consolider un cadre permettant de fonctionner avec une sécurité juridique et technique, tout en continuant à innover.

Il a également souligné le travail de l’APDCAT dans le domaine de l’IA, reconnue par le gouvernement espagnol comme l’une des autorités de protection des droits fondamentaux en vertu de la loi sur l’IA. Pour Borràs, il n’y aurait pas d’IA sans données, ni autant de données sans autant de personnes interagissant dans un monde numérique. Nous devons continuer à progresser pour construire la société que nous voulons, même si trouver un équilibre dans un monde globalisé ne sera pas chose aisée, a-t-il conclu.

Coopération mondiale pour une utilisation sécurisée des données

La session, animée par Xavier Urios Aparisi, responsable du département juridique de l’APDCAT, a été suivie par Lieven Brouwers, responsable du secteur « Flux de données et autres aspects internationaux de l’économie numérique » de la Commission européenne. Dans son discours, M. Brouwers a souligné le rôle crucial des données dans la transformation numérique et l’innovation. Tout en soulignant le rôle central des données dans l’économie numérique, permettant aux entreprises de créer des produits et services pour les consommateurs, il a insisté sur le fait que les données ne sont pas un actif ordinaire ; elles sont intrinsèques à la dignité et à l’autonomie humaines, faisant de la confiance un facteur déterminant pour l’économie numérique.

Il a évoqué l’importance du RGPD pour favoriser un environnement numérique fiable et la manière dont il a ouvert la voie à de nouvelles règles numériques européennes, notamment le règlement sur l’intelligence artificielle. Cette loi vise à garantir que le développement de l’IA tienne compte de son impact sur les droits fondamentaux et complète le RGPD en préservant le principe selon lequel les individus doivent contrôler leurs données personnelles. Enfin, il a insisté sur la coopération mondiale nécessaire pour garantir une utilisation sûre des données dans l’IA, en mettant en avant les initiatives récentes et le rôle des autorités de protection des données dans l’orientation et l’application de la loi.

Source : Communiqué