L’avenir de l’Assurance est dans l’IA, le Machine Learning et l’Informatique quantique

L’assurance et la technologie sont deux domaines qui sont étroitement liés et qui évoluent constamment ensemble. En effet, la technologie a un impact significatif sur l’industrie de l’assurance, en modifiant la façon dont les compagnies d’assurances communiquent avec leurs clients, évaluent les risques, gèrent les sinistres, et prennent des décisions commerciales.

ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development), un organisme mondial de normalisation pour les secteurs de l’assurance et des services financiers connexes et partenaire avec des centaines de compagnies d’assurances et de réassurance, d’agents et de courtiers, de fournisseurs de logiciels et d’organisations de services et d’associations industrielles, a publié les résultats de l’enquête « Assurance 2040 » en février 2023. Cette enquête a pour but de déterminer les objectifs et les nécessités des organismes d’assurance à moyen et long terme.

La principale source d’avantages de ces entreprises :

Les participants de l’enquête sont largement d’accord sur le fait que leur plus grande source d’avantage compétitif à long terme sera leur influence technologique (45% dans vingt ans). Ils considèrent que leur efficacité opérationnelle (13%) et leur excellence dans les fonctions de base de l’assurance (souscription & réclamations à 3%) peut ne pas être la clé d’une performance supérieure à long terme, plutôt, une optimisation activée par la technologie qui deviendra une base de référence nécessaire, mais pas suffisante pour un avantage sérieux.

Leurs priorités technologiques :

Les intervenants de l’industrie croient que les technologies liées à la cybersécurité et Risk Management demeureront une priorité absolue (82% au présent et 81% dans vingt ans).

La valorisation des données ainsi que le besoin d’attirer et de retenir les meilleurs talents (qui sont déjà des priorités clés à 72% et 70%) sont censés devenir encore plus significatifs au cours des vingt prochaines années. Ils pensent que les capacités de l’ensemble des nœuds de gestion ainsi que le renforcement de l’efficacité à travers le Cloud commenceront à entrer dans le royaume des « problèmes résolus » dans les décennies à venir, avec la consolidation des systèmes qui devient un défi de plus en plus important ; 52% des intervenants qui signalent que le regroupement des données des systèmes sera une priorité pour eux dans vingt ans.

La part de marché arraché par les concurrents émergent non-traditionnels :