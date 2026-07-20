Le boom des micro-dramas : Comment le format vertical bouleverse le paysage numérique du CCG

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Nés en Chine, les micro-dramas, ces séries ultra-courtes optimisées pour les smartphones, redessinent les standards du divertissement mobile. Si le marché mondial de ce format vertical est en passe d’atteindre les 14 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, le Moyen-Orient, et plus particulièrement les pays du Golfe (CCG), s’impose comme un nouveau champ de bataille stratégique pour les géants du secteur. Décryptage d’un phénomène numérique qui aiguise l’appétit des plateformes et offre de nouvelles perspectives aux opérateurs télécoms.

Une croissance exponentielle au Moyen-Orient

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2025, le marché des micro-dramas dans la région du CCG pesait déjà 38,9 millions de dollars. La trajectoire s’annonce spectaculaire : les prévisions tablent sur un bond à 73,7 millions de dollars en 2026, pour atteindre le cap des 297 millions d’ici 2030, représentant une croissance vertigineuse de 760 % sur les cinq dernières années de la décennie.

Cette dynamique est massivement tirée par les transactions payantes, qui constituaient 87 % des revenus l’an dernier. L’Arabie Saoudite mène la danse avec une base d’utilisateurs estimée à 2,2 millions en 2025 (et prévue à 20,9 millions d’ici 2030), talonnée par les Émirats Arabes Unis avec 1,4 million d’adeptes, et le Qatar qui devrait voir son audience passer de 700 000 à 2 millions d’ici la fin de la décennie.

Guerre de l’attention et fragmentation de l’écosystème

Contrairement au marché de la SVOD traditionnelle dominé par quelques mastodontes, l’écosystème des micro-dramas dans le Golfe reste extrêmement fragmenté. Quatre acteurs majeurs (DramaBox, Kuku TV, NetShort et ReelShort) se partagent actuellement un peu plus de la moitié des utilisateurs actifs mensuels.

La fidélité des consommateurs y est quasi inexistante ; les mobinautes n’hésitent pas à jongler simultanément entre plusieurs applications pour trouver leur contenu. Dans ce paysage mouvant, NetShort tire son épingle du jeu au Koweït et au Qatar grâce à une stratégie exclusivement axée sur les micro-dramas, tandis que Kuku TV capitalise sur la forte présence de la diaspora indienne, générant 25 % de son audience régionale aux Émirats Arabes Unis.

Face à cette hégémonie asiatique, la riposte régionale commence à s’organiser. Le lancement en février 2026 de l’application émiratie Blingwood marque une volonté claire de capter des parts de marché en proposant des contenus spécifiquement conçus pour le public arabophone. De leur côté, des plateformes de streaming bien installées, telles que Viu ou Zee5, ont commencé à intégrer ce format vertical pour diversifier leurs sources de revenus et exploiter leurs importantes bases d’abonnés.

Le casse-tête de l’acquisition et le levier stratégique des Telcos

Derrière ces perspectives alléchantes se cache une réalité économique complexe. L’acquisition d’utilisateurs dépend presque intégralement de la publicité payante sur les réseaux sociaux (TikTok, Instagram), un canal qui drainait 73 % du trafic en mars 2026. Pour certains leaders du marché, ces coûts marketing astronomiques engloutissent jusqu’à 80 % des dépenses, menaçant la viabilité à long terme de leur modèle économique.

C’est ici que les opérateurs télécoms de la région (à l’instar de Ooredoo ou e&) ont une carte décisive à jouer. Le “Direct Carrier Billing” (paiement sur facture mobile) se présente comme la solution idéale pour fluidifier les micro-transactions, particulièrement dans des marchés à forte croissance de la région MENA comme l’Irak, l’Égypte ou l’Algérie. En intégrant les abonnements de micro-dramas directement dans leurs forfaits data, les telcos peuvent non seulement fidéliser leurs clients, mais aussi offrir un canal de monétisation stable et récurrent aux plateformes, réduisant ainsi leur dépendance aux campagnes publicitaires onéreuses.

Enfin, pour s’imposer durablement au-delà du public d’adoption (les fameux *early adopters*), la clé résidera dans la localisation des contenus. Il s’agira de délaisser les intrigues stéréotypées ou trop risquées pour puiser dans le folklore local et les récits régionaux, créant ainsi un produit culturellement pertinent et à l’abri de la censure. L’absence actuelle de studios de production spécialisés dans le CCG ouvre d’ailleurs une voie royale pour de futurs investissements technologiques et créatifs à l’échelle locale.

Walid Naffati

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