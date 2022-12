Le Cloud chez les opérateurs, quels avantages ?

Partagez 4 Partages

Les réseaux de télécommunications ont connu une grande évolution de même que le monde de la technologie de façon générale. La gestion des réseaux de télécommunications se fait, d’ailleurs, de plus en plus à travers des logiciels adossés au Cloud. Le déploiement de la 5e génération des réseaux mobiles a, en plus, été un catalyseur pour cette tendance et a donné lieu à ce qu’on appelle aujourd’hui le Cloud Telco.

Cela a permis de prendre en charge de nouvelles fonctionnalités et de concevoir des réseaux hyper sophistiqués sur des équipements « basiques ». Pour ne pas louper le train de cette évolution technologique, être en mesure de fournir de nouveaux services qui répondent à la demande croissante du marché, les opérateurs s’associent à des fournisseurs privés de Cloud. Le choix d’un partenaire de confiance est, d’ailleurs, devenu stratégique pour les opérateurs de télécommunications.

Pour en parler, nous avons invité pour ce 139e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies, le Senior Solution Manager Chez Huawei North Africa, Mohamed Radhi Zouari. Notre invité considère le besoin vers le Cloud une nécessité pour les opérateurs de par les avantages que présente cette technologie pour ces acteurs principaux du secteur des télécommunications.

Il nous explique que ceux-ci ont accès à trois types de Cloud : le Cloud IT, le Cloud B2B en lien avec les services et le Cloud Telco. Ce dernier permet aux opérateurs de moderniser leurs infrastructures. « A l’échelle du continent, seuls quelques pays n’ont encore démarré la migration vers le Cloud. Ce retard s’explique par le niveau de maturité du marché », ajoute-t-il.

Le besoin d’aller vers le Cloud est, selon Mohamed Radhi Zouari, tiré par plusieurs facteurs. Le déploiement de nouveaux services chez les opérateurs va de pair avec la protection de l’investissement inhérent. C’est là qu’intervient le Cloud et surtout le Telco Cloud « une nécessité pour le déploiement de la 5G ». M. Zouari nous explique, dans ce sens, que si l’on veut venir à bout des contraintes de qualité de services et en d’autres termes déployer la 5G on doit, aujourd’hui, changer l’architecture des réseaux et, donc, aller vers le Cloud.

Autres avantages : la modernisation des équipements qui ont atteint leur fin de vie ou encore l’extension des capacités des réseaux, par exemple, peuvent aujourd’hui se faire à travers le Cloud, selon notre invité. « Le Cloud nous donne l’agilité, la flexibilité et nous permet d’augmenter la capacité sans avoir à changer de hardware ou à ajouter des sites », affirme-t-il.

En Tunisie, les trois opérateurs ont déjà entamé cette migration vers le Cloud à « des degrés différents ». « Je cite, à titre d’exemple, l’évolution effectuée par Tunisie Telecom sur les plateformes core data. La même chose a été réalisée par Orange et Ooredoo Tunisie », affirme Mohamed Radhi Zouari notant que « d’ici quelques années, nous pourrons parler de Telco Cloud à 100% chez les trois opérateurs ».



Nadya Jennene