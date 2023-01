Le Cloud, un bien ou un mal ?

Partagez 14 Partages

« D’ici à 2025, 80% des applications seront nativement hébergées dans le Cloud », et pourtant, en Tunisie, cette technologie rencontre encore de la résistance. Invité du 142e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies, Yacine Boukattaya, Chief Technology Officier CNBG Huawei, affirme que la question de sécurité demeure le facteur premier qui fait, aujourd’hui, que le taux de pénétration du Cloud en Tunisie est largement au-dessous des prédictions.

« Le end-user se pose encore des questions sur la sécurité de ses données, leur disponibilité… alors que les données sont plus sûres dans le Cloud », explique-t-il notant que cette résistance à un coût. Citant quelques anecdotes personnelles, Yassine Boukataya assure que rater le train de la technologie nous placera directement à la fin de la file d’attente et nous fera en compétitive.

Quelle que soit la technologie, cette résistance au changement de façon générale peut être surmontée facilement si le top management d’une entreprise donnée est convaincu de la transition à exécuter. « Les autres départements n’auront d’autres choix que de suivre car, en cas de résistance, ils se trouveront isolés du reste de l’entreprise », soutient notre invité.

Si les positions restent mitigées sur l’adoption du Cloud, les avantages de cette technologie sont sans équivoque pour plusieurs secteurs d’activité. Évoquant comme exemple ce que pourrait apporter cette technologie dans le domaine financier, Yacine Boukattaya explique que le Cloud permet, entre autres, de bloquer des transactions financières en cas d’utilisation suspecte d’une carte bancaire dans deux pays différents. « Il est, également, possible grâce au Cloud d’absorber la charge de travail nécessaire pour les agences bancaires pour boucler et valider les transactions d’une journée au niveau central », ajoute notre invité.

Le secteur financier n’est pas le seul à bénéficier du Cloud. Dans le monde industriel, aussi, il est possible de tirer profit de cette technologie en utilisant des solutions cloudifiées et adossées à l’intelligence artificielle pour faire fonctionner de manière optimale les robots dont on dispose et détecter en temps réel d’éventuelles anomalies sur certains produits. « On minimise ainsi les défaillances sur toute la chaîne et on augmente la productivité derrière », note notre invité.

La centralisation des données est, aussi, un avantage très prisé du Cloud. Grâce à la capacité de stockage et d’analyse, le Cloud permet, entre autres, aux médecins, par exemple, d’avoir une vue d’ensemble sur la situation d’un patient par un simple clic sur une tablette.

L’interview au complet est disponible en audio sur notre canal SoundCloud et en vidéo sur notre chaîne Youtube.

Nadya Jennene