Le ‘Demo Day’ de Open Startup présente sept startups prometteuses dans la troisième cohorte du ‘OST Program’ 

Open Startup Tunisia est fier d’annoncer la réussite du Demo Day de la 3ème cohorte du programme OST ayant lieu le 16 février au théâtre des régions. Sept startups en phase de démarrage, issues de différentes d’industries, ont présenté leurs idées innovantes à deux panels d’investisseurs, de mentors et d’experts du secteur, de Tunisie et des États-Unis.

‘OST Program’ est un programme intensif de 18 semaines conçu pour aider les jeunes startups à croître et à développer leurs activités à travers le mentorat, les opportunités de networking et le financement.

Le Demo Day a permis aux sept startups finalistes de présenter leur progrès et de mettre en valeur leurs projets devant de potentiels investisseurs et partenaires. Des investisseurs, des représentants des médias, des partenaires et des membres de la communauté des startups, se sont tous réunis dans cet évènement.

“Nous sommes ravis du progrès réalisé par les startups de notre programme au cours des six derniers mois”, a déclaré Naouress Ben Jeddou, la responsable du programme OST Program. “Ces entrepreneurs ont travaillé acharnement sur leurs business models, le développement de leurs produits et la formation d’équipes solides.”

Les sept startups ayant pitché lors du Demo Day sont les suivantes:

Doodalim – Un processus d’élevage de vers de farine qui aide les agriculteurs à créer différents types de produits pour réduire les déchets.

Innorov – Un robot sous-marin qui aide les entreprises d’aquaculture offshore à contrôler leurs actifs sous-marins et leurs bancs de poissons.

Blue Jet – Une application mobile dédiée aux palmiers et aux cultures oasiennes aidant les agriculteurs à surveiller et à gérer leur exploitation afin de réduire le gaspillage d’eau.

Hayat Technology – Une solution qui aide les agriculteurs à produire du poisson toute l’année avec une intervention humaine minimale et à réduire le gaspillage d’eau.

Medset – Une application mobile qui aide les étudiants en médecine à utiliser des techniques innovantes et agréables pour se préparer à l’examen final.

Iley’com – Un site e-commerce aidant les artisans à commercialiser leurs produits écologiques et artisanaux.

Revampr – Une solution de numérisation des textes manuscrits afin d’être lisible par une machine.

À la fin de la Démo, une startup a été élue pour gagner un voyage immersif entièrement financé aux États-Unis et participer à la Columbia Venture Competition à New York, et 4 startups ont reçu des soutiens financiers pour poursuivre leur parcours entrepreneurial. Et voici les heureux lauréats :

Gagnant du cash prize:

Hayat Technology : 20 000 TND

Doodalim : 10 000 TND

Blue Jet : 5K TND

Innorov : 5K TND

Gagnant du voyage aux USA : Doodalim

Open Startup s’engage à soutenir les startups en phase de démarrage et à les aider à atteindre leur plein potentiel. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec cette cible et d’accueillir une nouvelle cohorte d’entrepreneurs dans le ‘OST Program’ dans un proche avenir.

