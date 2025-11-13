En bref

Le Groupe Coris et Proxym Group redéfinissent la Banque de demain à travers un partenariat stratégique

En présence des dirigeants des deux Groupes, Coris Holding a signé un partenariat stratégique avec Proxym Group pour l’accompagner dans sa transformation digitale et le déploiement de Bankerise, la Digital Engagement Platform de Proxym Group. Cette alliance réaffirme l’engagement commun des deux institutions en faveur d’une Afrique financièrement connectée, innovante et tournée vers l’avenir.

Destinée aux particuliers et aux entreprises, la plateforme Web et Mobile MyCoris Bank offre une expérience bancaire simple, fluide et entièrement digitale. Cette collaboration s’inscrit dans la vision du Groupe Coris, qui ambitionne de moderniser ses services, simplifier le quotidien de ses clients et devenir la Banque Digitale de référence dans la région et en Afrique.

MyCoris Bank, une application unique multi-langues et multi-pays

Déployée dans l’ensemble des filiales et succursales du Groupe Coris, MyCoris Bank constitue un avantage stratégique en unifiant la vision, l’identité et l’excellence opérationnelle du Groupe. La plateforme garantit une identité cohérente à travers tous les marchés tout en respectant les spécificités locales.

Diakarya Ouattara, Directeur Général de Coris Holding, déclare :
« MyCoris Bank s’inscrit au cœur de notre stratégie de modernisation. Elle nous permet d’offrir à nos clients une expérience fluide, sécurisée et entièrement digitale, tout en garantissant une cohérence de service à travers l’ensemble de nos filiales. Cette réussite illustre la capacité du Groupe Coris à innover tout en s’appuyant sur des partenariats technologiques solides et fiables. »

Intégration technologique et montée en compétences

Le choix de Bankerise résulte d’un processus rigoureux d’évaluation mené par Coris Holding. Le projet a été déployé grâce à une collaboration étroite entre les équipes IT et métiers des deux Groupes, démontrant la solidité du partenariat.

Bankerise Digital Banking Suite offre une plateforme moderne, sécurisée et flexible, parfaitement intégrée aux systèmes de la Banque afin d’assurer performance et continuité opérationnelle.

Wassel Berrayana, CEO de Proxym Group, souligne :
« Notre partenariat avec le Groupe Coris évolue au rythme du marché et de l’innovation, avec une ambition claire : accompagner un groupe qui place ses clients au centre de sa stratégie. Nous sommes fiers de contribuer à une transformation digitale rapide, agile et orientée valeur. »

Ce projet renforce les compétences internes du Groupe Coris, accélère l’adoption du digital et consolide l’intégration de l’intelligence artificielle au service de l’innovation et de la performance.

À propos de Coris Holding

Créée en 2013, classée 2e compagnie financière de l’UMOA en 2024, Coris Holding est un acteur majeur du secteur bancaire dans la zone. Le groupe articule sa stratégie autour de deux pôles :

  •  Le pôle bancaire, porté par Coris Bank International, présent dans 10 pays et comprenant une branche de finance islamique, Coris Bank International Baraka.
  • Le pôle méso-finance, incarné par Coris Méso Finance, actif dans 3 pays et engagé dans la massification des services financiers.

Leader dans le financement des PME et PMI, Coris Holding s’appuie sur la solidité de sa filiale Coris Bank International Burkina Faso, cotée à la BRVM avec une capitalisation de 503 millions d’euros. Son implantation couvre toute la zone UEMOA, la Guinée et le Tchad, avec une expansion progressive vers l’Afrique centrale.

À propos de Proxym Group

Fondé en 2006, Proxym Group est un acteur international majeur du digital banking et de l’intelligence artificielle. Avec 280 experts, il accompagne les entreprises de la région EMEA dans leur transformation numérique. Sa plateforme Bankerise est adoptée par plusieurs institutions financières de premier plan en Afrique et au Moyen-Orient.

Source : Communiqué

