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Le groupe INTERA annonce son lancement public

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NVISION et Sensing & Control ont annoncé aujourd’hui le lancement public du groupe INTERA. Basée à Barcelone, en Espagne, cette nouvelle entité met à profit plus de 20 ans d’expertise en calcul IA pour proposer des solutions intégrées et performantes dans le domaine des semi-conducteurs basés sur l’IA et de l’Internet des objets (IoT), afin de relever le défi croissant que représente le déploiement du calcul IA en périphérie du réseau.

Le groupe INTERA travaille avec des leaders de l’industrie à la pointe de l’engagement européen en faveur de solutions de semi-conducteurs souveraines, tout en tirant parti d’architectures de calcul IA uniques et d’une propriété intellectuelle d’accélération créant des alternatives à faible consommation, à faible latence, spécifiques à l’EDGE, sécurisées et personnalisables aux solutions propriétaires existantes.

Les facteurs de différenciation du groupe INTERA :

  1. Accélération IA basée sur EDGE : Matériel spécialisé pour des inférences IA ultra-rapides et à faible latence dans des environnements aux ressources limitées, idéal pour les appareils alimentés par batterie et les déploiements à distance.
  2. Optimisation basse  consommation : accent mis sur l’efficacité énergétique, permettant l’IA en périphérie sans compromettre les performances ni épuiser les ressources.
  3. Développement de circuits intégrés spécifiques (ASIC) et de propriété intellectuelle (IP) sur mesure : solutions sur silicium personnalisées, y compris des modèles d’IA et des accélérateurs optimisés pour tous les secteurs de marché, propulsant l’informatique IA à la périphérie du réseau.
  4. Solutions holistiques combinant matériel Conception, logiciels embarqués, développement de modèles d’IA et intégration IoT pour rendre les applications périphériques intelligentes plus accessibles, efficaces et évolutives

L’engagement d’INTERA en faveur d’une innovation ouverte et efficace brille dans un monde de plus en plus dépendant du traitement de l’IA en temps réel en périphérie, des systèmes de suivi logistique et des capteurs de santé intelligents à la surveillance des batteries des véhicules électriques, ce qui la positionne comme un leader novateur dans le développement de solutions technologiques accessibles et efficaces.

D’après communiqué

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