Le groupe Ooredoo lance Ooredoo learning academy

Le groupe Ooredoo a annoncé, mardi, le lancement de son Académie d’apprentissage (Ooredoo learning academy) – « une initiative visionnaire qui réaffirme l’engagement de l’entreprise à cultiver les talents, à stimuler la croissance et à s’adapter de manière proactive à l’évolution constante du paysage de l’industrie ».

Dans un communiqué publié à l’occasion, le groupe a indiqué que l’OLA serait « l’organe d’apprentissage du Groupe, en comblant les lacunes en matière de compétences, en répondant aux futurs besoins critiques de l’entreprise et en créant un solide marché interne des talents ».

Le groupe a noté, également, que l’OLA s’adapterait aux besoins spécifiques de développement des talents des employés de ses filiales.

Cette académie sera « le principal catalyseur de la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise, en défendant le mode de travail distinctif d’Ooredoo et en soutenant une culture d’apprentissage continu et d’excellence de la performance ».

Selon la même source, l’OLA proposera « des programmes d’apprentissage et de développement facilement modulables au sein du groupe et des branches opérationnelles pour ainsi maximiser l’efficacité des opérations et des coûts, tout en garantissant une formation cohérente et de haute qualité à tous les apprenants ». Des cours dans les domaines du numérique, de la technologie, des affaires, de la finance, des ressources humaines, entre autres, sont au programme.

