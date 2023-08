Le groupe Ooredoo rejoint l’IoT world Alliance

Partagez 1 Partages

Ooredoo, le groupe de télécommunications qatari, a annoncé, samedi 26 août 2023, avoir rejoint l’IoT World Alliance. L’opérateur, également fournisseur de solutions IoT, devient ainsi le seul membre représentant de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord au sein de l’Alliance.

En tant que membre de l’Alliance, Ooredoo participe aux discussions mondiales sur l’IoT et accède aux échanges d’idées précieuses, de connaissances et d’expertises dans le domaine de l’IoT. « La connaissance approfondie de l’entreprise des réglementations locales, en particulier dans le domaine de la conformité, améliore la base de connaissances de l’Alliance et renforce sa capacité à naviguer dans les complexités des marchés régionaux », note-t-on dans un communiqué publié à l’occasion.

L’adhésion de Ooredoo à l’IoT World Alliance permettra à l’opérateur d’appuyer les autres opérateurs à faciliter une connectivité transparente pour les clients dans la ‘région Ooredoo’. « Cet avantage stratégique positionne Ooredoo comme un partenaire clé pour les opérateurs qui cherchent à étendre leurs services IoT à de nouveaux marchés », ajoute le groupe.

NJ