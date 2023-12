Le marché du Cloud public poursuit sa croissance  

Partagez 0 Partages

Le marché du Cloud public a le vent en poupe. Selon les chiffres publiés par International Data Corporation dans son rapport « Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker », le chiffre d’affaires mondial du marché a atteint 315,5 milliards de dollars au premier semestre 2023, soit une augmentation de 19,1% par rapport à la même période en 2022.

Les applications Saas représentaient la plus grande source de revenus pour le marché du Cloud public, soit près de 45% des revenus de l’ensemble du secteur au premier semestre de l’année 2023. L’infrastructure en tant que service (IaaS) représentait, elle, 20,4 % des revenus. La plateforme en tant que service (PaaS) et le logiciel en tant que service – logiciel d’infrastructure de système (SaaS – SIS) avaient, eux, contribué à hauteur de 18,0 % et 16,9 %, respectivement, au chiffre d’affaires global du secteur.

Les principaux fournisseurs de services de Cloud public – Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce Inc, Google et Oracle – ont maintenu leur positionnement sur le marché au premier semestre de 2023, avec un chiffre d’affaires combiné représentant 41 % du chiffre d’affaires mondial. Microsoft a maintenu son classement en tête du marché global des services de Cloud public avec des parts de marché de 17,1%, suivi par Amazon Web Services avec 12,6 % de parts de marché.

NJ