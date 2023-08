Partagez 0 Partages

Le marché mondial des smartphones continue de se replier. Au deuxième trimestre de l’année 2023, les livraisons de smartphones ont diminué de 7,8% en comparaison avec la même période de l’année dernière, selon les chiffres d’International Data Corporation (IDC). Seuls 265,3 millions de smartphones ont été expédiés durant entre avril et juin 2023.

La faible demande, l’inflation, les incertitudes macroéconomiques et les stocks excédentaires continuent d’impacter ce marché. Il faudrait attendre la fin du troisième trimestre de l’année en cours pour voir les stocks s’écouler selon la même source. L’entreprise s’attend à ce que le marché renoue avec la croissance vers la fin de l’année en cours et début 2024, indique, dans un communiqué, Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC’s Mobility and Consumer Device Trackers.

Le marché chinois des smartphones a connu une baisse de 2,1% au deuxième trimestre de 2023, selon IDC. L’Asie/Pacifique (sauf le Japon et la Chine), les États-Unis, l’Europe, et le Moyen-Orient et l’Afrique ont également vu leurs livraisons de smartphones diminuer respectivement de 5,9%, 19,1% et 3,1% à la période correspondante.

IDC note qu’en dépit du repli du marché des smartphones, le segment des téléphones pliables devrait connaître une croissance de près de 50% en 2023.

En termes de classement par équipementiers, Samsung demeure en tête avec 53.5 millions de téléphones expédiés dans le monde. Le constructeur sud-coréen maintient 20,2% de parts de marché. Apple arrive deuxième avec 42.5 millions d’iPhones vendus. Xiaomi se place troisième avec 33.2 millions d’unités expédiées. Les trois constructeurs ont, notons-le, connu une baisse de leurs expéditions entre 2022 et 2023. Le repli enregistré est de 15.2%, 6.3% et 16% respectivement.

NJ