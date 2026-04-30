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Le ministère de l’Éducation teste un prototype de classe intelligente

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Photo d’illustration générée par l’IA

En Tunisie, le système éducatif fait face depuis plusieurs années à des contraintes structurelles persistantes liées à la salubrité des infrastructures, aux disparités régionales d’accès aux ressources pédagogiques et à la pression croissante exercée sur les établissements scolaires. La transformation numérique de l’éducation s’impose ainsi comme un axe stratégique visant à moderniser les outils d’enseignement et à renforcer la continuité pédagogique. 

C’est dans cette logique que le ministère de l’Éducation a présenté, à l’occasion de la Foire Internationale du Livre 2026, un prototype de « classe intelligente », conçu comme un dispositif intégré d’enseignement à distance et d’interaction en temps réel.

La démonstration s’est appuyée sur une mise en situation technique impliquant une liaison directe avec un établissement scolaire situé à Sidi Hassine, identifié comme site pilote. Cette configuration a permis de tester les capacités du système en conditions réelles d’usage, notamment en matière de transmission audiovisuelle, de latence des échanges, de stabilité de la connexion et d’interactivité entre enseignants et élèves. L’objectif étant de valider une architecture fonctionnelle capable de supporter un enseignement hybride, combinant présence physique et enseignement à distance. 

Sur le plan technologique, le dispositif repose sur une plateforme numérique centralisée qui agrège plusieurs fonctions pédagogiques : diffusion de cours en streaming, partage de contenus éducatifs, gestion des interactions en direct et évaluation des acquis. Cette architecture intégrée vise à unifier les différents environnements numériques utilisés dans le cadre scolaire afin de réduire la fragmentation des outils et de standardiser les usages pédagogiques. L’interface constitue ainsi un point d’accès unique pour les enseignants et les apprenants, facilitant la gestion des flux pédagogiques en temps réel.

L’architecture de la « classe intelligente » repose sur un principe de continuité pédagogique numérique. Le système permet la diffusion des cours en direct et leur accessibilité à distance, ce qui limite les ruptures d’apprentissage en cas de contraintes géographiques, logistiques ou sanitaires. L’écran connecté est intégré comme terminal d’interaction pédagogique, sans remplacement du dispositif enseignant traditionnel, mais comme extension fonctionnelle de la salle de classe.

Sur le plan des usages, le dispositif introduit une centralisation des interactions pédagogiques au sein d’un environnement numérique unique. Les enseignants peuvent gérer la transmission des contenus, les échanges avec les élèves et les évaluations via une seule interface. Ce modèle vise à optimiser la gestion des données éducatives et à améliorer la traçabilité des parcours d’apprentissage.

Le volet infrastructurel constitue un élément clé du déploiement. Selon les données communiquées, plus de 3 000 établissements scolaires sont déjà connectés à un réseau haut débit, permettant d’envisager une montée en charge progressive du système. L’expérimentation menée à Sidi Hassine sert de phase de validation technique afin d’évaluer la robustesse de la solution avant généralisation.

La présentation de ce prototype à la Foire Internationale du Livre de Tunis s’inscrit ainsi dans une phase de transition vers un modèle éducatif hybride basé sur l’intégration des technologies numériques dans les processus pédagogiques.

La Rédaction 

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