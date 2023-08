Le ministère des TIC et Starlink signent un accord pour expérimenter l’internet par satellite

Partagez 4 Partages

Le ministère des Technologie de la communication et l’entreprise Starlink ont signé un accord en vue d’expérimenter en Tunisie les technologies internet par satellite de l’entreprise d’Elon Musk.

Les termes de cet accord ont été discutés récemment lors d’une visite du ministre des TIC, Nizar Ben Néji, et d’une délégation tunisienne aux États-Unis, lit-on dans un communiqué du département publié lundi 31 juillet 2023.

Cet accord vise à tester l’internet par satellite dans certaines zones en Tunisie et mettre en place le cadre règlementaire nécessaire à l’utilisation de ces technologies, explique le ministère des Technologie de la communication dans son communiqué.

Au cours de cette visite, le ministre s’est également rendu dans les locaux de plusieurs entreprises américaines ; Astranis et Amazon Kuiper, où il a, également, pu examiner les services et solutions de communication satellitaire, fournis par ces sociétés spécialisées en communication géostationnaire et connexion internet haut débit par satellite.

Le ministère des Technologies de la communication examine depuis l’année dernière la possibilité de créer une licence avec procédure allégée adaptée à la nouvelle technologie utilisée par SpaceX ; la réglementation en vigueur ne permettant pas de vendre des abonnements satellitaires, sauf pour les satellites géostationnaires VSAT.

Lire également : SpaceX demande l’autorisation de commercialiser StarLink en Tunisie

N.J