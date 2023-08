Le mobile, moteur de croissance du e-commerce

Partagez 1 Partages

Depuis son apparition dans sa forme la plus primitive dans les années 70, le e-commerce a su se réinventer profitant de l’évolution des technologies modernes ; les nouveaux modes de paiement en ligne, l’augmentation du taux de pénétration de l’internet dans le monde et la démocratisation de l’utilisation des smartphones. Le mobile est, d’ailleurs, considéré aujourd’hui comme un moteur de développement pour le secteur.

Selon le rapport Market Insights de Statista, la croissance du commerce électronique est tirée, en grande partie, par les consommateurs qui utilisent leurs appareils mobiles, téléphones et tablettes, pour leurs achats en ligne. La valeur des ventes e-commerce sur mobile atteindraient 2,2 billions de dollars au terme de l’année 2023 et représenteraient 60% de toutes les ventes e-commerce dans le monde.

Les prévisions de Statista indiquent, également, que cette tendance continuerait à croître sur les quatre années à venir. En 2027, les ventes e-commerce sur mobile devraient atteindre 3,4 billions de dollars. La firme explique cette tendance par l’augmentation du temps que les utilisateurs passent sur leurs smartphones ou tablettes.

Selon le Digital Report de 2023 publié par We Are Social et Meltwater, les 64,4% de la population mondiale connectés à Internet passent en moyenne 6h37 sur le web dont 3h46 depuis le mobile, chaque jour.

NJ