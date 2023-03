Le Mobile World Congress 2023 en bref

Partagez 0 Partages

Le Mobile World Congress 2023 a fermé ses portes le 2 mars après quatre jours de shows et d’annonces importantes qui vont impacter et certainement bouleverser le monde des technologies pour les prochaines années.

En plus des lancements des dernières innovations du côté des constructeurs de téléphonie mobile et acteurs du secteur de la technologie de façon générale, le Mondial du mobile a été l’occasion de parler 5G, 6G, communications par satellite, AR et VR, industrie 4.0, robotique et autres sujets émergents.

Le MWC a réuni, cette année, selon les premières estimations de l’organisateur, la GSMA, plus de 88.500 personnes dont 56% de l’écosystème du mobile. Au total 202 pays et territoires ont été représentés avec plus de 2.400 exposants et plus de mille leaders d’opinion et intervenants. Le village des startups, le 4YFN, a lui accueilli près de 800 exposants. L’Association des constructeurs et opérateurs de téléphonie mobile affirme, également, que son programme ministériel a attiré 196 délégations de plus de 150 pays, près de 70 ministres et plus de cent responsables d’autorités de régulation.

Présente sur place l’équipe de THD a visité plusieurs stands dont celui de Huawei Technologies et le pavillon tunisien. Retour sur notre couverture du MWC 2023 dans cet épisode de DigiClub powered by Huawei Technologies, Tunisian Startups, Bacteksys, et Topnet.

D’autres interviews et démonstrations sont disponibles sur notre canal SoundCloud et notre chaîne Youtube.

