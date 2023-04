Le Moyen-Orient et l’Afrique augmentent leurs dépenses en solutions de sécurité

Partagez 0 Partages

Les dépenses en solutions et services de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique (y compris Israël) devraient augmenter de 7,9% en 2023 pour atteindre 6,2 milliards de dollars, selon le dernier Worldwide Security Spending Guide d’International Data Corporation (IDC).

Ces dépenses devraient, également, augmenter davantage sur les trois ans à venir pour atteindre 7,7 milliards de dollars en 2026 soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8%, selon les prévisions récemment publiées par le cabinet.

Les logiciels de sécurité représenteraient la plus grande part des dépenses en 2023 (41,2%), suivis par les services et le matériel. IDC prévoit également un taux de croissance rapide cette année pour les logiciels de sécurité, car l’accélération des initiatives de transformation numérique entraîne une demande accrue pour ces solutions dans toute la région.

Avec une part de 19,2%, le secteur bancaire, celui des services financiers et de l’assurance seraient, ceux, qui dépenserait le plus en solutions et services de sécurité dans la région MEA cette année et jusqu’en 2026 ; les banques devant à elles seules représenter environ 78% des dépenses totales de l’ensemble des secteurs précités en 2023. La cybersécurité reste une priorité absolue pour les institutions financières et les assurances pour améliorer la sécurité de leurs applications et environnements de développement, renforcer la confiance des clients dans les services numériques et développer la sécurité pour la migration vers le Cloud.

Les organisations gouvernementales devraient, elles, être deuxième sur la liste des plus gros acheteurs de solutions et services de sécurité dans la région en 2023, avec une part de 15,6%. Ces organisations cherchent, selon IDC, à assurer la conformité réglementaire et investissent dans la sécurité des réseaux et des points d’accès. Le secteur de la fabrication discrète, qui se concentre fortement sur la sécurité, le renseignement, la réponse et l’automatisation de la cybersécurité suit en troisième place avec 10,1% des dépenses en solutions de sécurité.

Le secteur des services aux particuliers et aux consommateurs devrait, quant à lui, afficher le taux de croissance le plus élevé (12,8%) en 2023, suivi par la construction (10,6%) et le commerce de détail (10,4 %). La plupart des entreprises intègrent désormais la sécurité informatique dans leurs nouvelles initiatives commerciales et en font une partie intégrante de leur planification, de leur évaluation et de leur exécution, selon IDC.

NJ d’après communiqué