Le potentiel de l’IA en Tunisie: une porte sur la croissance économique et la création d’emplois

L’intelligence artificielle change la face du monde, et le continent africain ne fait pas exception. C’est pourquoi GITEX Africa 2024, le plus grand salon de la technologie et des startups du continent, qui se tiendra du 29 au 31 mai à Marrakech, au Maroc, réunira des dirigeants stratégiques, des pionniers de la technologie, des innovateurs et des disrupteurs sectoriels pour partager leurs points de vue sur les possibilités offertes par cette technologie révolutionnaire.

Avec une population croissante de jeunes, la transformation numérique, optimisée par l’IA, apparaît comme un élément clé de la croissance du continent. D’ici à 2030, les jeunes Africains devraient représenter 42 % de la jeunesse mondiale et une formidable main-d’œuvre technologique potentielle. Dans ce contexte, des pays comme la Tunisie ouvrent la voie à la création et à l’exploitation des opportunités offertes par l’IA.

Partager des solutions de monde réel

Les délégués de l’AI Everything Expo by GITEX Africa 2024 pourront écouter des chefs d’entreprise qui déploient activement l’IA dans des scénarios réels, redéfinissent les paradigmes commerciaux et génèrent un retour sur investissement tangible. La représentation tunisienne comprend des intervenants tels que le ministre des Technologies de la communication, Son Excellence Nizar Ben Neji, et Olaya Bahloul Ghenia, directrice de la sécurité de l’information de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG). Les exposants nationaux comprennent les sociétés de logiciels FININFO SOLUTIONS et Axe Finance, tous deux dans la zone consacrée à la finance numérique.

La Tunisie illustre parfaitement la façon dont l’adoption de l’intelligence artificielle offre des opportunités uniques pour catalyser la croissance économique et favoriser la création d’emplois. Grâce à ses nombreuses initiatives visant à tirer parti de l’IA, le pays investit résolument dans le développement d’un avenir prospère et technologiquement avancé pour ses citoyens.

À l’avant-garde de l’adoption de l’IA

La Tunisie s’est imposée comme un chef de file en matière de développement et d’adoption de l’IA, exploitant le potentiel de l’IA en tant que moteur de la croissance économique et l’intégrant dans divers aspects de l’économie du pays. Avec près de dix millions d’internautes, un taux de pénétration de l’internet de près de 80 %, la maturité numérique du pays le place dans une position de force lorsqu’il s’agit d’adopter de nouvelles technologies telles que l’IA.

Forte de son engagement en faveur de l’éducation, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, la Tunisie utilise déjà l’intelligence artificielle pour renforcer divers secteurs économiques. Par exemple, grâce à des solutions agricoles qui optimisent les systèmes d’irrigation et à l’utilisation de l’IA pour développer des alternatives durables à l’alimentation animale, l’agritech réalise de grandes avancées. Les entreprises technologiques mettent l’IA à la disposition des utilisateurs du pays, tandis que les plateformes de réservation en ligne améliorent l’expérience touristique.

Engagement gouvernemental en faveur du développement des compétences en IA

Le gouvernement tunisien promeut également activement le développement de l’IA par l’entremise d’initiatives telles que la stratégie nationale en matière d’IA ; des hubs d’innovation tels que l’Elgazala Technopark, qui visent à favoriser la collaboration entre le monde universitaire, l’industrie et les startups ; et des initiatives de formation et d’éducation qui dotent la main-d’œuvre des compétences nécessaires.

En outre, le pays accueille et participe activement à des événements visant à élargir l’accès aux technologies d’IA innovantes. L’année 2024 verra notamment la huitième édition du Sommet numérique de la Tunisie, qui se penche sur les tendances des technologies numériques, y compris l’IA, avec les dirigeants de l’industrie, les décideurs politiques et les entrepreneurs. Dans la même veine, le Hackathon Tunisia encourage les participants à développer des solutions d’IA innovantes à des problèmes de monde réel.

Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Royaume du Maroc, GITEX AFRICA est placé sous l’autorité du ministère marocain de la Transition numérique et de la Réforme administrative, et organisé par l’Agence du développement numérique. Organisée par KAOUN International, cette deuxième édition ne manquera pas de consolider le succès rencontré par l’édition inaugurale en 2023.

Communiqué