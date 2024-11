Le Prix Net5.5G Pioneer inaugure une nouvelle ère des réseaux dans la région arabo-africaine

Partagez 0 Partages

La cérémonie de remise du Prix Net5.5G Pioneer s’est déroulée avec succès lors du Sommet sur les réseaux intelligents IP Net5.5G sur le thème “Accélérer le Net5.5G, vers l’intelligence” dans le cadre du 10e Forum mondial sur le très haut débit (UBBF 2024), organisé conjointement par la Commission des Nations Unies pour le haut débit, la World Broadband Association (WBBA) et Huawei. Ce prix, décerné par l’AICTO et le Forum IPv6 aux lauréats de la première compétition d’innovation Net5.5G & IPv6 pour la région arabo-africaine, récompense leurs avancées en matière d’innovation et de déploiement commercial de la technologie Net5.5G.

Alors que les services Internet se développent rapidement à l’échelle mondiale, nous traversons une période importante de transformation numérique. Parallèlement, l’avènement du Net5.5G rend possible une infrastructure réseau plus puissante et évolutive, nous propulsant dans l’ère de l’intelligence artificielle. Les technologies clés de Net5.5G, comme le 400GE, SRv6 et le découpage de réseau (network slicing), ont retenu l’attention lors du sommet Net5.5G & IPv6 Enhanced organisé durant l’Africa IP GALA en mai 2024. À cette occasion, l’AICTO et le Forum IPv6 avaient lancé la première compétition d’innovation Net5.5G & IPv6 pour le monde arabe et l’Afrique, dans le but d’encourager les opérateurs à concevoir et déployer ces technologies sur leurs réseaux actifs, stimulant ainsi l’émergence de nouveaux services.

Lors du Sommet sur les réseaux intelligents IP Net5.5G, qui s’est tenu dans le cadre de l’UBBF 2024 en Turquie, les opérateurs ont partagé des exemples innovants en matière d’évolution des réseaux IP Net5.5G et de transformation numérique industrielle. Ces cas d’usage ont démontré que le déploiement mondial de Net5.5G s’accélère, avec des améliorations notables de la qualité des réseaux, de l’efficacité opérationnelle et une croissance substantielle des services. Ils ont également montré que la transformation numérique de l’industrie s’intensifie, avec une diversification des sources de revenus.

La cérémonie de remise du Prix Net5.5G Pioneer a constitué le point culminant de ce sommet. Lors de cet événement, quatre opérateurs – GROUPE TELECOM ALGERIE, Libyana Libya, CVT Cape Verde, et Hatif Libya – ont été récompensés pour leurs réalisations en matière de déploiement Net5.5G. Ce prix ne récompense pas seulement leurs réalisations dans le déploiement de Net5.5G, mais vise aussi à inspirer d’autres opérateurs à accélérer le déploiement de capacités Net5.5G clés telles que le 400GE, SRv6, le découpage de réseau (network slicing) et la carte numérique des réseaux (Network Digital Map). L’événement a attiré l’attention de nombreux professionnels et experts de l’industrie, marquant ainsi une étape importante dans la promotion du développement des réseaux dans les régions arabes et africaines.

Le succès de la cérémonie de remise du Prix Net5.5G Pioneer marque une avancée solide pour le développement des réseaux dans ces régions. À l’avenir, nous espérons que davantage d’opérateurs s’engageront activement dans le déploiement du Net5.5G, contribuant ensemble à faire progresser les infrastructures réseau régionales et à offrir une expérience numérique plus pratique et efficace aux habitants de la région. Cet effort collectif permettra d’accélérer l’évolution vers le Net5.5G et ouvrira la voie à un avenir prometteur pour les pays africains.

Source : Communiqué