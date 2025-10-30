Le programme « Seeds for the Future » de Huawei fait son retour en Chine

Partagez 0 Partages

La délégation étudiante tunisienne a clôturé avec succès sa participation au programme « Seeds for the Future 2025 », organisé par la société Huawei à Shenzhen, en Chine, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La participation des étudiants tunisiens à ce programme innovant a constitué une expérience riche alliant formation technologique, échanges interculturels et développement personnel. Ces jeunes talents représentaient diverses écoles nationales d’ingénieurs tunisiennes (ENIG, ENIT, ENISO, ENIS) et l’école nationale d’électronique et de télécommunication de Sfax (ENETcom).

Parmi les participants figuraient, Yasmine REKIK, Mohamed Khalil MIDOUNI, Adem BOUATAY, Aya SKHIRI, Mohamed Aziz KDAIEM, Abderrahmen KHEMIR, Dorra TRIGUI, Hana MHIRI, Aymen BEN JDIDA et Hiba HRIZ.

Tout au long de la semaine, les participants ont bénéficié de formations sur les technologies les plus récentes, telles que l’Intelligence Artificielle (IA), le cloud computing et la 5G. Ils ont également découvert les dernières innovations de Huawei notamment dans les domaines du Digital Power et des solutions Automotive. Le programme a été enrichi par des visites inspirantes auprès d’entreprises technologiques chinoises de premier plan, telles que DJI et Tencent. En fin de semaine, une visite au musée de Shenzhen a permis aux participants de s’immerger pleinement dans la culture locale.

Ces rencontres ont créé un cadre propice à des échanges fructueux entre étudiants du monde entier, renforçant des valeurs fondamentales comme la coopération internationale et l’ouverture d’esprit. En effet cette édition 2025 du programme « Seeds for the Future » a rassemblé des participants originaires de 19 pays, parmi lesquels la Tunisie, le Gabon, les Émirats Arabes Unis, l’Éthiopie, la Libye, l’Algérie, la Grèce, l’Ouzbékistan, le Mexique, le Vietnam, le Mozambique, le Cap-Vert, Oman, l’Angola, Brunei, la Bulgarie, le Congo, le Tchad et le Ghana.

Anis Rouissi, sous-directeur de la coopération internationale au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a pour sa part souligné la valeur de cette collaboration et la dimension internationale du programme : « Nous sommes fiers du partenariat qui unit notre ministère au programme « Seeds for the Future ». À ce titre, nous tenons à remercier la société Huawei pour cette opportunité unique, qui permet à nos étudiants de s’immerger dans les technologies les plus avancées et de collaborer au sein d’équipes multiculturelles. De telles initiatives contribuent à rendre l’enseignement supérieur plus dynamique et à préparer nos étudiants à un avenir professionnel prometteur. »

Omar Tria, Senior PR Manager chez Huawei, a souligné l’engagement de l’entreprise :« Nous sommes fiers de poursuivre le programme Seeds for the Future, qui est de retour en Chine après une longue absence due à la pandémie de Covid-19. Ce programme n’est pas une simple formation technique ; c’est une expérience complète, alliant apprentissage, échange culturel et développement de compétences personnelles. Nos jeunes talents sont les leaders de demain : les doter de connaissances techniques et leur permettre de s’ouvrir au monde, à travers cette expérience unique, leur donnera la capacité d’innover et de contribuer efficacement à la transformation numérique de la Tunisie.

Le programme offre également l’opportunité aux étudiants d’échanger avec des pairs du monde entier, renforçant ainsi la coopération et l’ouverture interculturelle, et posant les bases d’une nouvelle génération de leaders numériques capables de relever les défis futurs avec confiance et créativité. »

La cérémonie de clôture a marqué l’aboutissement de cette aventure, à travers des stands et des performances culturelles où chaque pays a pu découvrir les richesses des autres délégations. Elle s’est conclue par la remise des certificats d’accomplissement du programme « Seeds for the Future 2025 » aux étudiants tunisiens.

Lancé en 2008, « Seeds for the Future » est le programme phare de responsabilité sociale de Huawei. Déployé en Tunisie depuis 2015, il s’adresse aux meilleurs étudiants et jeunes diplômés en TIC. Son objectif est de renforcer l’écosystème numérique local et de favoriser les échanges culturels entre la Tunisie et la Chine, à travers la découverte des technologies de pointe et une immersion dans la culture chinoise, tout en préparant une nouvelle génération de leaders technologiques capables de contribuer à la transformation numérique du pays.

