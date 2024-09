Le rôle transformateur de l’IA dans le marketing en Europe [Rapport]

Partagez 0 Partages



HubSpot et LinkedIn ont mené une enquête auprès de 2 306 responsables marketing sur l’adoption de l’IA et de son impact sur le retour sur investissement (ROI) des campagnes marketing. Le rapport intitulé “À la croisée du marketing, des données et de l’intelligence artificielle” explore comment les entreprises européennes intègrent l’intelligence artificielle (IA) dans leurs stratégies marketing, en mettant l’accent sur les défis et les opportunités qui en découlent.

Optimisme et adoption de l’IA

Le rapport souligne un optimisme généralisé parmi les professionnels du marketing, avec 68 % des répondants convaincus que l’IA peut améliorer la croissance de leur entreprise. En effet, 92 % des responsables marketing estiment que leurs équipes peuvent atteindre ou dépasser leurs objectifs cette année. Cette confiance s’accompagne d’une adoption croissante des technologies d’IA, avec 93 % des participants affirmant que leur entreprise explore ou utilise déjà des solutions d’IA.

Les équipes les plus performantes sont celles qui ont intégré l’IA dans leurs processus décisionnels. Ces équipes sont deux fois plus susceptibles d’être à un stade avancé d’adoption de l’IA, cherchant à optimiser son utilisation pour améliorer l’efficacité opérationnelle et l’engagement client.

Défis liés à l’utilisation des données

Malgré ces avancées, le rapport identifie plusieurs défis majeurs. L’un des principaux obstacles est la capacité à tirer parti des données de manière efficace. Bien que 78 % des équipes marketing utilisent les données pour prendre des décisions, beaucoup rencontrent des difficultés dans l’analyse prédictive, la segmentation des clients et la personnalisation des campagnes. Les marketeurs du Benelux se distinguent par leur dépendance accrue aux données, tandis que ceux de France semblent moins enclins à intégrer les données dans leur processus décisionnel.

Comment augmenter son ROI avec l’IA

Avec l’automatisation, les équipes marketing affirment que l’IA leur permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et d’innover davantage dans leurs efforts marketing.

• 42 % des adoptants de l’IA utilisent des chatbots et des assistants virtuels pour aider à la gestion de la relation client. Parmi eux, 62 % affirment que l’impact de ces outils d’IA a été très positif.

• L’engagement sur les réseaux sociaux (52 %) et la veille (63 %) sont deux autres domaines où les adoptants de l’IA constatent des résultats significativement positifs.

L’automatisation des workflows est une autre façon dont l’IA aide les équipes à améliorer le ROI. La collaboration continue entre les équipes de marketing et de vente est facilitée par l’IA. En fait, les workflows en vente et en marketing se classent au troisième rang parmi les solutions d’IA que les adoptants estiment avoir le plus grand potentiel pour améliorer l’expérience client.

Intégrer là où il faut pour optimiser les données

Le monde du marketing se noie dans ses propres données. Pour transformer cet océan d’informations en connaissance exploitable, il est important non seulement de choisir des solutions qui s’intègrent à votre pile technologique existante, mais aussi à la technologie qui va suivre, afin que votre flux de données reste ininterrompu et alimenté par des informations sur l’ensemble de votre écosystème de données. Et oui, selon notre avis fondé sur les données, avoir un « hub » d’intégration est idéal.

• 60 % déclarent avoir un impact significatif des solutions d’IA sur l’analyse des données client. Vous pourrez ainsi mieux comprendre vos clients et leurs besoins

• 97 % constatent des résultats globalement positifs de l’utilisation de l’IA pour la segmentation et la création d’audiences, 46 % déclarant que l’impact est significatif.

Disposer d’une source de vérité unique et d’une vue holistique de son public permet de réaliser une personnalisation à grande échelle sans sacrifier l’impact individuel sur ses clients.

Walid Naffati & IA