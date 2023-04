Le Royaume-Uni élargit la couverture 4G, 5G autonome et investit dans la 6G

Partagez 1 Partages

Le gouvernement britannique a publié, mardi, sa nouvelle stratégie relative à l’infrastructure télécoms sans-fil. Celle-ci s’articule notamment autour de l’élargissement de la couverture 4G, 5G dite autonome et de grands investissements dans la 6G.

Dans un communiqué publié à l’occasion, il a rappelé qu’il s’était engagé à « construire un avenir meilleur, plus sûr et plus prospère pour le Royaume-Uni (…) à développer l’économie, à créer des emplois mieux rémunérés et à ouvrir des perspectives dans tout le pays », notant qu’il ne pourrait honorer ses engagements « qu’avec une infrastructure numérique de classe mondiale, qui sera la base sur laquelle nous construirons les industries, les emplois, les compétences et les services de demain ».

Dans ce cadre, le gouvernement britannique entend « étendre la couverture 4G à 95% de la population, à fournir une 5G de haute qualité à toutes les zones peuplées du Royaume-Uni d’ici à 2030, et à investir 40 millions de livres sterling pour stimuler l’adoption de services innovants basés sur la 5G pour les entreprises et le secteur public ».

Les réseaux 5G actuellement opérationnels dans le monde utilisent des technologies intermédiaires appelées 5G non-autonomes. En d’autres termes, le signalement passe encore par la technologie 4G. La 5G autonome, comme son nom l’indique, sera, elle, totalement indépendante de la technologie 4G. Elle utilisera une technologie appelée « réseau de communication autonome (ACN) ». En comparaison avec la 5G traditionnelle dite non-autonome, elle permettra une latence plus faible, une bande passante plus élevée, une meilleure sécurité et une meilleure fiabilité. Cette technologie sera, en effet, le socle de l’Internet des objets (IoT) et des cas d’usage nécessitant une faible latence tels que les voitures autonomes ou la télé-chirurgie.

Le plan d’action du gouvernement britannique comprend, aussi, « une stratégie globale pour la 6G afin d’exploiter et de développer les atouts du Royaume-Uni dans le domaine des télécommunications futures, et de veiller à ce que le Royaume-Uni puisse influencer et bénéficier du développement de la 6G d’une manière qui réponde aux besoins futurs du Royaume-Uni en matière de connectivité ». La stratégie 6G s’articule autour d’un investissement de 100 millions de livres sterling dans la recherche.

Le Royaume-Uni a, rappelons-le, annoncé en 2022 son calendrier de fermeture des réseaux 2G et 3G. Selon le régulateur britannique des télécoms, tous les opérateurs avaient convenu de ne plus utiliser les technologies 2G et 3G au-delà de 2033. Un switch off progressif est, d’ailleurs, en cours. Vodafone a déjà commencé la fermeture du réseau 3G en 2022. EE prévoit de le faire au début de l’année 2024 et Three d’ici la fin de l’année 2024.

Nadya Jennene