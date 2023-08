Le Royaume-Uni en passe de devenir la prochaine Nation Gaming

Partagez 0 Partages

Le Royaume-Uni est pressenti pour devenir la Nation Gamin par excellence d’ici à 2027. Selon les prévisions de Statista, la population de Brittania devrait détrôner le Japon, historiquement leader en la matière avec une population massivement orientée jeux-vidéo.

Selon Statista près de 70% des résidents du Royaume-Uni devraient être gameurs d’ici à 2027, sachant que le marché n’occupait en 2022 que la sixième place mondiale avec des revenus estimés à 5,7 milliards de dollars.

Le taux de pénétration du gaming au pays du Soleil Levant était de 58% en 2022. Il se plaçait de ce fait en haut du podium sur les deux dernières années. Cependant, il devrait se classer deuxième en 2027 avec un taux de pénétration de 67% uniquement, juste derrière le Royaume-Uni.

La Corée du Sud connue également par sa population de gamers devrait, elle, conserver son rang dans le Top 5 mondial avec un taux de pénétration des jeux vidéo prévu de 64% d’ici à 2027.

Autre fait marquant du classement établi par Statisa est la montée en flèche du Nigéria. Le pays devrait afficher d’ici à 2027 un taux de pénétration des jeux vidéo similaire à la Corée du Sud, soit 64%. En 2018, le marché nigérian des jeux-vidéo était estimé à 122 millions de dollars. Il figure, d’ailleurs, dans le Top 5 des pays africains où les jeux vidéo connaissant un bel essor.

L’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc sont respectivement premier, deuxième et troisième avec des marchés d’une valeur de 293 millions de dollars, 216 millions de dollars, et 129 millions de dollars, respectivement. L’Afrique compte, notons-le, plus de 500 millions de gamers.

NJ