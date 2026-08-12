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Le Rwanda et Planet lancent un programme national de données satellitaires

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Le gouvernement rwandais et Planet Labs PBC ont annoncé le lancement d’un programme national destiné à mettre les données satellitaires de Planet à la disposition des organismes publics, des universités, de certaines startups et de partenaires stratégiques. Il s’agit du premier programme national de ce type lancé par Planet en Afrique.

Piloté par la Rwanda Space Agency, le programme s’appuiera sur les données satellitaires quasi quotidiennes de Planet pour surveiller l’agriculture et la sécurité alimentaire, suivre l’état des forêts, améliorer la planification urbaine et renforcer la préparation et la réponse aux catastrophes.

Les universités publiques pourront également utiliser ces données pour la formation et la recherche en observation de la Terre. Certaines startups sélectionnées pourront, de leur côté, exploiter les flux de données pour développer des solutions répondant à des enjeux nationaux, en collaboration avec les organismes publics.

Pour Planet, ce partenariat illustre le potentiel des données satellitaires comme outil de développement national, notamment dans la gestion des ressources naturelles, l’agriculture, l’urbanisme et la gestion des catastrophes.

Fondée en 2010 par trois scientifiques de la NASA, Planet exploite une flotte de satellites dédiée à l’observation de la Terre et fournit des données géospatiales à des gouvernements et entreprises dans plusieurs secteurs.

D’après communiqué

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