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Le segment ViaTunisia du câble sous-marin Medusa est prêt pour sa mise en service

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Le segment du câble sous-marin ViaTunisia reliant Marseille (France) à Bizerte (Tunisie) est désormais prêt pour la mise en service. Cette étape, dite « Ready for Service » (RFS), marque le passage de la construction à une pleine disponibilité opérationnelle sur une nouvelle liaison directe et résiliente entre l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord.

De la conception de l’infrastructure à la connectivité

Le parcours vers la mise en service a commencé bien avant que le câble ne soit posé au fond de la mer. Conçu comme un système ouvert point-à-point, et avec une durée de vie de 25 ans, ViaTunisia a désormais franchi chaque étape du projet : études maritimes, essais de conformité en usine, chargement du câble, pose, atterrissements et épissures finales. Les opérations maritimes ont été réalisées par les câbliers Sophie Germain d’Orange Marine et Teliri d’Elettra TLC, sous la coordination d’Elettra TLC, tandis qu’Alcatel Submarine Networks (ASN) a assuré la conception du système et la fourniture des équipements.

Une infrastructure soutenue par l’Union européenne

ViaTunisia a été cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Connecting Europe Facility (CEF Digital).

La convention de subvention, signée en décembre 2022, a permis de financer 30 % des coûts de construction et de gestion du projet. Elle illustre l’engagement de l’Union européenne en faveur du renforcement de la connectivité numérique. Elle vise à accompagner la croissance rapide du trafic de données portée par la transformation numérique et l’intelligence artificielle, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour les services numériques, l’investissement et l’innovation.

Créer un nouveau pont numérique entre l’Europe et l’Afrique

ViaTunisia s’intègre directement à l’infrastructure d’Orange à Marseille, grâce à une boucle urbaine de fibre optique entièrement redondée reliant l’ensemble des data centers de la ville. Cette architecture permet une interconnexion fluide et donne à l’Europe un accès direct à des capacités internationales.

En apportant la résilience, la sécurité et la performance d’un backbone mondial à un hub majeur d’interconnexion tel que Marseille, ViaTunisia fournit une connectivité directe à haute capacité entre l’Afrique du Nord et le monde numérique dans un sens large. Le système multiplie également les options de routage dans cette zone, notamment dans les régions exposées aux catastrophes naturelles, afin de réduire les interruptions liées aux ruptures de câbles et de renforcer la résilience globale du réseau.

Source : Communiqué

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