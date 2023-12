Le Software as a Service (SaaS) : comment augmenter ses ventes grâce à LinkedIn ?

Partagez 0 Partages

Le paysage du Software as a Service (SaaS) est en pleine évolution, et les marketeurs doivent s’adapter à une nouvelle ère pour assurer une croissance saine et durable. Dans ce rapport, nous explorerons les défis actuels du secteur, les nouvelles stratégies go-to-market, et les principes fondamentaux pour garantir le succès dans un environnement en mutation. LinkedIn et l’agence de consulting “Winning by Design”, ont publié un rapport sur comment générer plus de leads grâce aux LinkedIn Ads afin d’optimiser ses dépenses et gagner plus de parts de marché.

La première partie du rapport met en lumière l’état actuel du secteur SaaS, soulignant l’importance cruciale du coût d’acquisition client (CAC) et de sa durée d’amortissement. Les fluctuations du marché en 2022 ont entraîné des baisses significatives, poussant les marketeurs à revoir leurs stratégies.

Dans les perspectives pour le SaaS, le rapport suggère une approche plus holistique du parcours client. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l’acquisition, le modèle du “nœud papillon” introduit les phases d’adoption et de croissance, créant ainsi un système durable pour générer une croissance basée sur des revenus récurrents.

La deuxième partie du rapport détaille une nouvelle approche du go-to-market, mettant l’accent sur le déploiement de ressources pour optimiser la relation client tout au long du parcours de vente. Les marketeurs sont incités à collaborer avec les équipes commerciales et le customer success pour créer un funnel marketing durable.

Le rapport présente également trois principes fondamentaux pour renforcer cette approche :

1. Diminuer le coût d’acquisition client grâce aux données : En se basant sur la valeur vie client (CLV), les marketeurs peuvent attirer des prospects plus ciblés et diminuer le CAC, tout en évitant “l’effet catalogue”.

2. Créer des campagnes d’accélération du pipeline : L’accélération du pipeline de vente est essentielle pour une croissance saine, en identifiant les leads qualifiés et en accélérant le processus de conversion.

3. Réaffecter les budgets au développement de la marque et de la clientèle existante : Dans un contexte économique complexe, le rapport recommande de réallouer les budgets marketing vers le développement de la marque et la fidélisation client plutôt que de se concentrer uniquement sur l’acquisition de nouveaux clients.

La troisième partie met en avant deux aspects cruciaux pour une croissance saine :

1. Investir dans votre marque : Le rapport souligne l’importance d’investir dans la notoriété de la marque pour anticiper la reprise à venir. Les campagnes de promotion sur LinkedIn sont mises en avant pour toucher les futurs acheteurs.

2. Encourager l’upselling et le cross-selling : L’upselling est présenté comme un moyen efficace de renforcer les relations avec les clients existants, soulignant que vendre à des clients existants peut être moins coûteux que d’acquérir de nouveaux clients.

Le rapport conclut en mettant en lumière la nécessité pour les entreprises SAAS de se réinventer face aux changements constants du marché. En appliquant les principes énoncés, les organisations peuvent non seulement accéder à une croissance saine mais aussi découvrir de nouvelles façons de travailler adaptées à l’environnement en mutation.

En cette nouvelle ère du SaaS, les marketeurs sont appelés à élargir leur vision au-delà de l’acquisition client, favoriser la collaboration interne, et adopter des stratégies axées sur la durabilité et la fidélisation. Les entreprises qui sauront tirer parti de ces principes seront bien positionnées pour prospérer dans cette ère de croissance saine du SaaS.

La Rédaction avec IA