Le Sommet de l’UIT sur l’intelligence artificielle au service du bien social met à l’honneur l’IA et tout ce qu’elle a à apporter au monde

Les innovateurs dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique – accompagnés de leurs créations ultra-sophistiquées – se joindront aux chefs de file de l’action humanitaire à Genève (Suisse) les 6 et 7 juillet, à l’occasion de la nouvelle édition du sommet mondial visant à promouvoir l’IA au service du développement durable.​

Organisé sur deux jours à l’initiative de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Sommet mondial sur l’intelligence artificielle au service du bien social​ sera l’occasion de montrer l’aide que les nouvelles technologies peuvent apporter pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies, dans des domaines tels que la lutte contre la crise climatique et le renforcement des interventions humanitaires.

“Il est dans notre intérêt collectif de façonner l’IA plus vite qu’elle ne nous façonne”, a déclaré la Secrétaire générale de l’UIT, Mme Doreen Bogdan-Martin. “Ce Sommet, qui constitue la principale plate-forme des Nations Unies dans le domaine de l’IA, rassemblera des acteurs de premier plan du secteur représentant un large éventail d’intérêts, afin de faire en sorte que l’IA puisse jouer un rôle moteur puissant dans notre course contre la montre pour réussir à atteindre les ODD.”

Solutions innovantes et intervenants de calibre mondial

Le Sommet mondial sur l’IA au service du bien social sera l’occasion de rassembler, pour la première fois au même endroit, huit robots sociaux humanoïdes et plus de 20 robots spécialisés. Ces robots montreront toute l’étendue de leurs capacités, allant de la lutte contre les incendies à l’acheminement de l’aide humanitaire, en passant par la fourniture de soins de santé et l’appui à une agriculture durable.

La manifestation comprendra également des interventions de personnalités influentes ainsi que des démonstrations de solutions d’IA de pointe qui, avec l’appui de la grande famille de l’IA au service du bien social disséminée partout dans le monde, pourraient être appliquées à l’échelle mondiale.

Deux tables rondes de haut niveau – qui réuniront des responsables publics, des cadres du secteur privé, des universitaires et des partenaires du système des Nations Unies – seront l’occasion d’étudier les politiques, les réglementations et les normes nécessaires pour faire en sorte que l’IA contribue au développement durable.

La manifestation accueillera également la dernière épreuve du concours “L’usine d’innovations en matière d’IA au service du bien social”, lors de laquelle des start-up du monde entier présenteront leurs solutions d’IA en vue de progresser dans la réalisation des ODD.

Plus qu’un simple sommet

Le Sommet mondial sur l’IA au service du bien social, dont la première édition s’est tenue en 2017, fait son grand retour à Genève pour la première fois depuis 2019, le Sommet ayant pris, en raison de la pandémie de COVID-19, la forme d’une plate-forme de mobilisation en ligne, accessible tout au long de l’année, et réunissant des participants d’horizons très divers issus de 183 pays.

L’édition de cette année tire le meilleur parti du monde physique et du monde virtuel, avec jusqu’à plus de 2 500 participants attendus à Genève et la participation en ligne de plus de 15 000 membres de la plateforme communautaire de l’UIT fondée sur l’IA en pleine expansion, à savoir le Réseau neuronal sur l’IA au service du bien social.

La manifestation accordera une large place à l’établissement de contacts en vue de faire émerger de nouveaux projets, des appels à l’action et des partenariats. En outre, l’espace d’exposition dynamique aménagé dans le cadre du Sommet mettra en avant des performances et des œuvres d’art qui tirent leur inspiration de l’intelligence artificielle.

L’UIT connecte le monde

Le Sommet mondial sur l’IA au service du bien social est organisé par l’UIT, qui est l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication, et 40 institutions des Nations Unies partenaires. Il est organisé conjointement avec le Gouvernement de la Suisse.

Les membres de l’UIT se composent de 193 États Membres et – fait unique dans le système des Nations Unies – de plus de 900 entreprises, universités et organisations internationales et régionales du monde entier.

Lors de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT en 2022, les États Membres ont adopté une Résolution à l’appui des travaux menés par l’institution spécialisée au sein du système des Nations Unies en vue de tirer parti des avantages qu’offre l’IA pour le développement durable.

Le Sommet mondial sur l’IA au service du bien social, qui se tiendra pendant deux jours au Centre international de conférences de Genève, sera précédé le 5 juillet d’un atelier sur l’apprentissage automatique animé par des spécialistes contribuant à la série Discovery consacrée à l’IA au service du bien social.

La participation au Sommet mondial sur l’IA au service du bien social est gratuite et ouverte à tous. Pour s’inscrire, veuillez cliquer ici.

Organisée conjointement avec la Suisse, l’édition 2023 du Sommet mondial sur l’IA au service du bien social bénéficie du soutien d’Immersion4 (sponsor catégorie diamant), de l’Institution d’innovation technologique (sponsor catégorie diamant), de l’Université de Monash (sponsor catégorie or), de ZTE (sponsor catégorie or) et de Rohde & Schwarz (sponsor contacts en réseau).

