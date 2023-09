Le Sophie Germain, nouveau navire câblier d’Orange : une prouesse technologique au service de la connectivité mondiale

Partagez 2 Partages

En tant qu’acteur majeur mondial, Orange amplifie ses investissements dans l’industrie des câbles sous-marins afin d’être à la pointe des technologies de pose et de maintenance à travers sa filiale Orange Marine. La construction d’un nouveau navire câblier représente un investissement plus important que la transformation d’un navire existant et permet de disposer d’un navire à la fois performant et à faible empreinte environnementale afin de répondre aux besoins croissants des opérateurs de câbles sous-marins.

Le Sophie Germain, long de 100 mètres, comprend :

• Une coque conçue et testée en bassin de carène pour réduire la consommation de carburant, et optimisée pour les réparations de câbles.

• Un robot sous-marin filoguidé ou ROV (Remotely Operated Vehicle) de nouvelle génération, d’une puissance de 450 kW, conçu et fabriqué par Orange Marine, utilisé pour couper, inspecter et enfouir les câbles, stocké à bord dans un hangar dédié.

• La capacité d’être connecté à une alimentation électrique à terre qui lui permettra de réduire ses émissions de carbone lorsqu’il est à quai.

• Une classification “CLEANSHIP” (contrôle de la détection des fuites de gaz réfrigérant, revêtement antisalissure spécial, grande capacité de stockage des déchets, etc.)

• Une faible empreinte environnementale qui lui permet un gain de 20% en matière d’émission de CO2, et 82% de gain en matière d’émissions d’oxyde d’azote.

L’ensemble de ces caractéristiques ont été spécifiquement définies par Orange Marine sur la base de sa longue expérience des opérations maritimes sur les câbles sous-marins.

Le rôle central d’Orange dans l’industrie mondiale des câbles sous-marins

99% des communications téléphoniques et des transferts de données intercontinentaux passent par les câbles sous-marins. Aujourd’hui 486 câbles sous-marins sillonnent le fond des mers, représentant 1,3 million de kilomètres, soit 33 fois le tour de la Terre.

Le Groupe continuera de jouer un rôle majeur dans ce domaine. Orange est l’un des rares opérateurs à maitriser la connectivité de bout en bout. Le Groupe investit, déploie et exploite sur l’entièreté du globe.

Les activités câblière et navale d’Orange représentent un fleuron qui participe à l’excellence de ses réseaux, et qui garantit une connectivité optimale et continue via les câbles sous-marins partout dans le monde.

A fin 2022, les navires d’Orange Marine avaient installé plus de 257 000 kilomètres à fibres optiques et réalisé plus de 800 réparations dont certaines par plus de 6000 mètres de profondeur.

Christel Heydemann, Directrice Générale d’Orange déclare : « C’est une grande fierté d’inaugurer aujourd’hui le Sophie Germain, un navire câblier nouvelle génération. Le Groupe Orange réaffirme à travers ce baptême son rôle central dans la pose et maintenance des câbles sous-marins, une industrie méconnue et pourtant socle essentiel au développement de la connectivité dans le monde. A la pointe de la technologie et grâce à une empreinte environnementale réduite, le Sophie Germain contribue à la démarche d’innovation durable du Groupe pour répondre aux grands défis de notre temps. »

Communiqué