Lemon8, le nouveau rival d’Instagram ?

Lemon8, la nouvelle application lancée par la maison mère de TikTok, ByteDance, est arrivée aux États-Unis près de trois ans après son lancement en Asie ; une nouveauté qui se positionne comme LE réseau social du moment.

Nommée « Sharee » lors de son lancement au Japon puis en Asie du Sud-Est en mars 2020, le nouveau réseau social « Lemon8 » s’introduit graduellement sur le marché américain depuis février 2023. Une « plateforme de partage de contenu avec une communauté de jeunes », c’est ce qu’on lit sur la page de téléchargement de l’application.

Cette application n’étant pas encore disponible en Tunisie, nous nous sommes appuyés, pour avoir un premier aperçu, sur les données partagées par la presse internationale et des vidéos de test de cette application publiées par des influenceurs sur YouTube. Le nouveau rival d’Instagram n’est, pour le moment, disponible qu’en Asie, récemment en Grande-Bretagne, et aux États-Unis ; une stratégie de déploiement graduelle internationale adoptée par ByteDance afin d’adapter la performance de ses serveurs par rapport au flux d’utilisateurs.

D’après TechCrunch, Lemon8 a fait un bond dans le classement de l’App Store américain fin mars 2023 devenant l’application numéro 10 la plus téléchargée aux États-Unis.

Mais quel est la plus-value de ce nouveau-né des réseaux sociaux ? L’application prévoit de se concentrer sur des sujets tels que la mode, la nourriture saine et le bien-être ; une association de Pinterest et TikTok pour certains ou encore une nouvelle version d’Instagram pour d’autres. La petite sœur de TikTok use du même moteur de recommandations que sa grande sœur avec une mise en page similaire et un onglet « Pour toi » (« For you page ») et un autre « Following » affichant les comptes suivis pas l’utilisateur ; une stratégie TikTok qui semble porter ses fruits au point que Twitter l’a adoptée récemment pour son flux d’actualité.

Plusieurs influenceurs ont partagé, sur YouTube, des vidéos de présentation de l’application Lemon8 à leurs communautés, comme par exemple la créatrice de contenu américaine K.M Robinson. D’après la vidéo publiée le 30 mars 2023 sur la chaîne Youtube de l’influenceuse précédemment citée, l’interface Lemon8 affiche une page d’accueil rappelant celle de Pinterest, ou encore Instagram à ses débuts, avec un enchaînement continu de photos avec une icône « j’aime » en dessous de chaque post. Un réseau social axé sur le partage de photos selon les feedbacks disponibles sur le Net.

Son point fort ? Sa large palette d’outils de retouches photos, et vidéos, permettant d’ajouter aux posts du texte, des logos ou encore des sous-titres dans le cas de vidéos ; un service aux finitions poussées permettant de produire un contenu rappelant les couvertures des magazines. Une fonctionnalité intuitive et facile d’utilisation qui s’apparente à des applications comme Capcut ou encore Lightroom, des applications de montage et de retouche photos.

Le succès croissant de l’application repose sur le marketing de celle-ci à travers la plateforme TikTok avec l’utilisation du hashtag « #lemon8 » qui comptabilise plus de 2,4 milliards de vues ainsi que des dizaines de vidéos de créateurs.

Le NewYork Times confirme que les influenceurs ont reçu des mails de la part Lemon8 pour publier sur l’application en respectant certaines directives tel que 10 publications en un mois avec des légendes d’au moins 150 mots, soit des descriptions plus longues que les réseaux sociaux actuels, et un carrousel de trois à dix photos ; des partenariats rémunérés qui s’inscrivent dans la campagne de lancement dirigée par ByteDance pour son nouveau produit.

Selon la société de données Apptopia, Lemon8 a recueilli environ 16 millions de téléchargements depuis son lancement avec environ 4,25 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis. Le Japon étant son marché le plus important, Selon Reuters, Lemon8 est une tentative de ByteDance de concurrencer l’application chinoise Xiaohongshu, également connue sous le nom de Red, dans d’autres pays comme les États-Unis, le Canada et l’Australie ; une application également axées sur la recommandation d’un style de vie « sain » et de shopping.

Tout porte à croire que ByteDance souhaite concurrencer META et plus précisément Instagram avec cette nouvelle application ; une action qui alimente le conflit technologique opposant la Chine et les Etats-Unis depuis 2018.

Meriem Choukaïr