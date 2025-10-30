Les câbles sous-marins internationaux et nationaux de Tunisie Telecom : Un pilier de la transformation numérique du pays

Partagez 0 Partages



Les câbles sous-marins, qu’ils soient nationaux ou internationaux, constituent la colonne vertébrale des réseaux de télécommunications dans le monde, puisqu’ils assurent le transport de plus de 95 % du trafic Internet et des échanges de données à l’échelle mondiale.

En Tunisie, Tunisie Telecom, en sa qualité d’opérateur national, joue un rôle central dans la mise en place de cette infrastructure stratégique, garante de la souveraineté numérique du pays et de la continuité de sa connectivité, aussi bien à l’intérieur du territoire qu’avec le reste du monde.

Le câble sous-marin SEA-ME-WE 1 est considéré comme le premier câble sous-marin international qui a relié la Tunisie en 1985. À l’époque, il représentait un tournant majeur dans l’histoire des télécommunications tunisiennes, car il permettait de connecter directement le pays aux réseaux mondiaux via la mer Méditerranée, en passant par plusieurs pays asiatiques et européens.

Depuis la fin du XXᵉ siècle, les câbles sous-marins SEA-ME-WE2 et KELTRA ont marqué des étapes majeures dans le développement du secteur des télécommunications, notamment au niveau de la connectivité internationale.

Le câble SEA-ME-WE2, mis en service en 1992, a permis la première connexion directe à haut débit entre la Tunisie et les réseaux européens et moyen-orientaux, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des communications internationales et à l’expansion des services Internet.

Quant au câble KELTRA, entré en service en 1995, il a représenté une avancée technologique majeure grâce à l’utilisation de la fibre optique, permettant la transmission de volumes considérables d’informations à très grande vitesse.

Ces deux projets ont contribué à la modernisation de l’infrastructure numérique nationale et ont constitué une base solide pour les futurs projets de câbles sous-marins.

Avec l’intégration de la Tunisie en 2005 au réseau international SEA-ME-WE4, Tunisie Telecom a renforcé la position du pays sur la carte mondiale des télécommunications, en établissant une connexion directe avec plusieurs centres de données en Europe et en Asie.

Le câble Hannibal, qui est une propriété de Tunisie Telecom, a été mis en service en 2009. Reliant Kélibia à l’Italie, ce câble est venu accroître la capacité de la connectivité internationale et améliorer de manière significative la qualité et la rapidité d’Internet en Tunisie.

Sur le plan national, Tunisie Telecom a également mis en place des câbles sous-marins locaux, dont le plus emblématique est le câble El Jorf – Djerba, reliant l’île au continent tunisien. Ce projet a permis de renforcer la stabilité des services Internet, téléphoniques et de transmission de données dans le sud-est du pays, illustrant l’engagement constant de l’entreprise à rapprocher la technologie de tous les citoyens, où qu’ils se trouvent.

Grâce à ces projets intégrés, combinés à un vaste réseau national de fibre optique, Tunisie Telecom s’est imposée comme le moteur de la transformation numérique en Tunisie.

Les câbles sous-marins constituent ainsi le socle sur lequel reposent tous les services modernes de télécommunication : Internet haut débit, centres de données et services de cloud computing, ouvrant la voie au développement de secteurs essentiels tels que l’éducation, la santé et le commerce électronique.

