Les co-présidents du Dialogue sur la gouvernance de l’IA appellent à traduire les principes en actions concrètes

Lors du AI Governance Dialogue 2025, organisé dans le cadre du sommet AI for Good Global Summit à Genève, les co-présidents H.E. Eng. Majed Al Mesmar (Autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique des Émirats arabes unis) et Mme Anne Bouverot (Envoyée spéciale pour l’IA de la France) ont présenté une feuille de route en dix points pour structurer une gouvernance de l’IA à la fois inclusive, fiable et innovante.

Parmi les recommandations phares :

Passer des principes à la pratique en adoptant des cadres agiles et des normes techniques pour encadrer le développement de l’IA de manière responsable.

Impliquer tous les acteurs (gouvernements, société civile, secteur privé, chercheurs) par le biais de mécanismes multipartites et de renforcement des capacités, afin que chaque pays dispose d’un véritable droit de regard sur les politiques d’IA.

Garantir la transparence des modèles et des processus de décision, condition sine qua non pour établir la confiance du public et renforcer la responsabilité.

Réduire la fracture numérique en permettant à tous – pas seulement aux experts – de participer à l’élaboration des règles et des usages.

Les co‑présidents ont aussi souligné l’importance de :

Limiter l’empreinte environnementale des systèmes d’IA via des data centers éco-efficients et l’intégration de politiques énergétiques durables.

Développer des normes sectorielles pour maximiser les bénéfices de l’IA en santé, éducation, agriculture ou gestion des crises humanitaires.

Encadrer les ressources de calcul et les modèles de grande taille par des évaluations de risque rigoureuses et des cadres de responsabilité.

Harmoniser les politiques au niveau international pour éviter les régulations disparates tout en préservant une gouvernance agile, capable de s’adapter à l’évolution rapide des technologies.

Ce statement des co‑présidents fixe les contours d’un agenda ambitieux pour 2026, où l’ONU et ses partenaires devront traduire ces orientations en projets concrets et renforcer la coopération mondiale autour d’une IA centrée sur l’humain.

