En bref

Les créateurs d’information dépassent les médias traditionnels sur les réseaux sociaux, selon le Reuters Institute

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Les créateurs de contenus d’actualité et les influenceurs occupent désormais une place centrale dans la consommation de l’information sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. C’est l’un des principaux enseignements du nouveau rapport du Reuters Institute for the Study of Journalism, intitulé Mapping News Creators and Influencers in Social and Video Networks, publié en 2025.

Basée sur les données du Digital News Report 2024 et 2025, cette étude analyse les usages dans 24 pays et met en évidence un basculement progressif de l’attention du public vers des acteurs indépendants, souvent plus visibles et plus influents que les médias traditionnels sur des plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram ou X.

Des écarts marqués selon les pays

Le rapport montre que l’impact des créateurs d’actualité varie fortement d’un pays à l’autre. Dans plusieurs marchés comme le Brésil, le Mexique, l’Indonésie, les Philippines ou encore les États-Unis, les utilisateurs déclarent accorder davantage d’attention aux créateurs et influenceurs qu’aux médias classiques lorsqu’ils s’informent sur les réseaux sociaux. À l’inverse, en Europe du Nord ou au Japon, les marques médiatiques traditionnelles conservent un avantage net en termes de crédibilité et d’audience.

En Afrique, le Kenya, le Nigeria et l’Afrique du Sud figurent parmi les pays où les créateurs jouent un rôle croissant dans l’accès à l’information, notamment dans les contextes politiques et sociaux sensibles, parfois en complément ou en alternative aux médias établis.

Une typologie claire des créateurs d’actualité

Le Reuters Institute propose une classification des créateurs selon la nature de leurs contenus. Quatre grandes catégories se dégagent.
La première concerne les commentateurs politiques, très présents sur YouTube et X, souvent clivants et majoritairement masculins.
La deuxième regroupe les créateurs orientés enquête et investigation, moins nombreux en raison des coûts et des risques juridiques associés à ce type de travail.

La troisième catégorie, en forte croissance, est celle de l’explication et de la vulgarisation de l’actualité, avec des formats courts et pédagogiques très populaires auprès des jeunes publics. Enfin, les créateurs spécialisés développent des niches durables autour de thématiques comme la technologie, le sport ou la finance.

Plateformes, genres et enjeux de confiance

L’étude souligne également une forte concentration masculine dans l’espace des créateurs d’actualité, puisque 85 % des personnalités les plus citées sont des hommes. Les plateformes jouent un rôle structurant. Les contenus politiques dominent sur YouTube et X, tandis que les formats explicatifs et hybrides gagnent du terrain sur TikTok et Instagram.

Si ces créateurs attirent de larges audiences, le rapport met en garde contre les risques liés à la désinformation et à la polarisation, certaines audiences considérant une partie de ces contenus comme peu fiables. La question de la confiance, de la régulation et des standards journalistiques reste donc centrale.

Quels enseignements pour les médias traditionnels

Pour le Reuters Institute, la montée en puissance des créateurs d’information constitue à la fois une menace et une opportunité pour les médias. Ces derniers sont invités à s’inspirer des formats narratifs, à investir davantage dans l’explication et la spécialisation, mais aussi à repenser leurs stratégies de distribution sur les plateformes sociales.

Le rapport conclut que les frontières entre créateurs indépendants et médias professionnels deviennent de plus en plus floues. Une convergence progressive est en cours, qui pourrait redéfinir durablement l’écosystème de l’information numérique.

Walid Naffati & IA

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

2.5K
L'actuTHD

Medusa arrive à Bizerte : la Tunisie devient la première porte d’entrée de l’Afrique dans le nouveau réseau sous-marin Europe–Méditerranée





2.0K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile le TT-FTTR : la fibre jusqu’à chaque pièce pour effacer les limites du Wi-Fi à 500 Mb/s et 1 Gb/s
2.0K
L'actuTHD

Tunisie : Huawei met la lumière sur la fibre jusqu’à la chambre pour la stabilité du débit, l’esthétique et la simplicité
1.6K
En bref

ActInSpace 2026 : AGEOS lance l’édition tunisienne du hackathon mondial, organisé simultanément, les 30 et 31 janvier 2026, dans 40 pays
1.5K
L'actuTHD

Avions, navires, trains : l’ANF amorce le cadre national pour la connectivité satellite en mouvement
1.5K
L'actuTHD

DigiClub Ep182 au MWC Doha 2025 : Ooredoo place l’IA au centre de sa stratégie et prépare de nouveaux services pour les PME tunisiennes
1.5K
L'actuTHD

Pourquoi Ooredoo Tunisie a posé un nouveau câble sous-marin en 2024 pour préparer son lancement 5G en 2025 ?
1.5K
En bref

UMIDIGI A75x : le premier smartphone Android 16 redéfinit l’entrée de gamme
1.5K
En bref

AFRINIC ouvre les inscriptions à sa formation gratuite en ligne « Zero to IPv6 Certified in 21 Days »
1.4K
En bref

Orange Tunisie célèbre la 15ème édition du Orange Summer Challenge : les jeunes talents au service de l’innovation durable
1.3K
En bref

Smart Africa crée le premier Conseil africain de l’IA pour accélérer la transformation numérique du continent
1.3K
L'actuTHD

Tunisie: La fin progressive mais rapide de l’ADSL
1.3K
En bref

21 pays africains signent à Hanoï la Convention de l’ONU contre la cybercriminalité
1.2K
En bref

Tunis accueille le AI Forward Summit 2025 et adopte une feuille de route régionale pour l’intelligence artificielle
1.2K
En bref

Tunisie Telecom célèbre l’atterrissement du câble sous-marin Medusa à Bizerte
1.1K
En bref

Les systèmes de paiement instantané, pilier de la future infrastructure publique numérique en Afrique
1.1K
En bref

Les câbles sous-marins internationaux et nationaux de Tunisie Telecom : Un pilier de la transformation numérique du pays
1.1K
En bref

Paiements numériques en Afrique : cinq profils d’utilisateurs se dégagent selon le rapport SIIPS 2025
1.1K
L'actuTHD

Rapport du régulateur tunisien : la data tire la croissance au troisième trimestre 2025
1.0K
En bref

Émirats arabes unis: le marché cybersécurité double d’ici 2030 et place l’IA au centre des débats à Intersec 2026
To Top