Les créateurs d’information dépassent les médias traditionnels sur les réseaux sociaux, selon le Reuters Institute

Partagez 0 Partages

Les créateurs de contenus d’actualité et les influenceurs occupent désormais une place centrale dans la consommation de l’information sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. C’est l’un des principaux enseignements du nouveau rapport du Reuters Institute for the Study of Journalism, intitulé Mapping News Creators and Influencers in Social and Video Networks, publié en 2025.

Basée sur les données du Digital News Report 2024 et 2025, cette étude analyse les usages dans 24 pays et met en évidence un basculement progressif de l’attention du public vers des acteurs indépendants, souvent plus visibles et plus influents que les médias traditionnels sur des plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram ou X.

Des écarts marqués selon les pays

Le rapport montre que l’impact des créateurs d’actualité varie fortement d’un pays à l’autre. Dans plusieurs marchés comme le Brésil, le Mexique, l’Indonésie, les Philippines ou encore les États-Unis, les utilisateurs déclarent accorder davantage d’attention aux créateurs et influenceurs qu’aux médias classiques lorsqu’ils s’informent sur les réseaux sociaux. À l’inverse, en Europe du Nord ou au Japon, les marques médiatiques traditionnelles conservent un avantage net en termes de crédibilité et d’audience.

En Afrique, le Kenya, le Nigeria et l’Afrique du Sud figurent parmi les pays où les créateurs jouent un rôle croissant dans l’accès à l’information, notamment dans les contextes politiques et sociaux sensibles, parfois en complément ou en alternative aux médias établis.

Une typologie claire des créateurs d’actualité

Le Reuters Institute propose une classification des créateurs selon la nature de leurs contenus. Quatre grandes catégories se dégagent.

La première concerne les commentateurs politiques, très présents sur YouTube et X, souvent clivants et majoritairement masculins.

La deuxième regroupe les créateurs orientés enquête et investigation, moins nombreux en raison des coûts et des risques juridiques associés à ce type de travail.

La troisième catégorie, en forte croissance, est celle de l’explication et de la vulgarisation de l’actualité, avec des formats courts et pédagogiques très populaires auprès des jeunes publics. Enfin, les créateurs spécialisés développent des niches durables autour de thématiques comme la technologie, le sport ou la finance.

Plateformes, genres et enjeux de confiance

L’étude souligne également une forte concentration masculine dans l’espace des créateurs d’actualité, puisque 85 % des personnalités les plus citées sont des hommes. Les plateformes jouent un rôle structurant. Les contenus politiques dominent sur YouTube et X, tandis que les formats explicatifs et hybrides gagnent du terrain sur TikTok et Instagram.

Si ces créateurs attirent de larges audiences, le rapport met en garde contre les risques liés à la désinformation et à la polarisation, certaines audiences considérant une partie de ces contenus comme peu fiables. La question de la confiance, de la régulation et des standards journalistiques reste donc centrale.

Quels enseignements pour les médias traditionnels

Pour le Reuters Institute, la montée en puissance des créateurs d’information constitue à la fois une menace et une opportunité pour les médias. Ces derniers sont invités à s’inspirer des formats narratifs, à investir davantage dans l’explication et la spécialisation, mais aussi à repenser leurs stratégies de distribution sur les plateformes sociales.

Le rapport conclut que les frontières entre créateurs indépendants et médias professionnels deviennent de plus en plus floues. Une convergence progressive est en cours, qui pourrait redéfinir durablement l’écosystème de l’information numérique.

Walid Naffati & IA

Partagez 0 Partages