Les cyberattaques seront responsables de 10,5 trillions de dollars de pertes d’ici à 2025

Les pertes qui seront causées par des cyberattaques dans les deux ans à venir devraient avoisiner les 10,5 trillions de dollars, selon McKinsey, soit une augmentation de 300% par rapport aux niveaux de 2015.

Les investissements pour se protéger contre ces éventuelles pertes sont, eux, moins onéreux mais augmentent d’une année à l’autre. Pour se protéger contre les attaques cybernétiques, les organisations du monde entier ont dépensé, d’après McKinsey, 150 milliards de dollars environ en 2021. La hausse de cette somme évaluée à 12,4% par an ne sera, cependant, pas suffisante ; le volume des menaces devant augmenter dans les années à venir.

Face à la hausse des risques, McKinsey recommande plusieurs approches dont le recours à l’intelligence artificielle. Selon la firme, l’IA défensive et l’apprentissage automatique sont utilisées par les cyberattaquants. Les responsables de cybersécurité devraient aussi adopter l’IA et l’apprentissage automatique et les utiliser pour détecter et réparer les systèmes de sécurité non conformes.

McKinsey souligne, également, la nécessité d’intégrer la cybersécurité dans la conception des logiciels dès le départ. Les équipes chargées de la sécurité et des risques technologiques devraient collaborer avec les développeurs à chaque étape du développement.

