Les dépenses d’itinérance 5G devraient dépasser celles de l’itinérance 4G d’ici 2028

Une nouvelle étude de Juniper Research, les plus grands experts des marchés des télécommunications, prévoit que les abonnés 5G dépenseront 10,8 milliards de dollars en roaming à l’échelle mondiale en 2028, contre 4,2 milliards de dollars en 2025. Juniper Research s’attend à ce que 2028 soit la première année où les dépenses d’itinérance 5G dépassent celles des abonnés 4G.

Malgré le lancement des premiers réseaux commerciaux 5G en 2019, nous pensons qu’il faudra une décennie aux opérateurs pour générer des revenus annuels supérieurs grâce aux connexions d’itinérance 5G qu’aux connexions d’itinérance 4G. Nos recherches approfondies indiquent que la complexité des architectures 5G et la généralisation des accords d’itinérance ont ralenti le déploiement de l’itinérance 5G, limitant ainsi la croissance des dépenses d’itinérance 5G.

Les opérateurs ne sont pas encore assez efficaces en matière d’itinérance

Le principal défi auquel sont confrontés les opérateurs pour maximiser leurs revenus d’itinérance réside dans leur incapacité à identifier et gérer efficacement les connexions d’itinérance sur les réseaux, ce qui entraîne des pertes de revenus. Nous pensons que ces pertes, principalement causées par des règlements d’itinérance inexacts et des activités frauduleuses, seront considérablement réduites par la mise en œuvre d’accords d’itinérance autonomes 5G. Les réseaux autonomes utilisent des cœurs de nouvelle génération qui permettent l’utilisation de technologies d’itinérance plus performantes, telles que SEPP (Security Edge Protection Proxy).

Georgia Allen, auteure de l’étude, a déclaré : « Malgré l’investissement important associé aux technologies autonomes, nous pensons que l’augmentation des revenus d’itinérance générée par une meilleure identification des connexions compensera cet investissement. Nous encourageons donc les opérateurs à déployer des cœurs de réseau 5G autonomes afin de maximiser leurs revenus d’itinérance, à mesure que les technologies concurrentes, telles que les eSIM de voyage, gagnent en popularité auprès des abonnés mobiles . »

