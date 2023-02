Les dépenses IT franchiront les cent milliards de dollars en 2023 au Moyen-Orient, Turquie et Afrique

Partagez 0 Partages

Les dépenses globales du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) de la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique atteindront, pour la première fois, cette année 233,8 milliards de dollars ; une augmentation de 3,9 % par rapport à l’année précédente; selon les dernières prévisions de l’International Data Corporation (IDC).

IDC présume que les dépenses des services de télécommunication devraient augmenter de 3,6% en glissement annuel en 2023 pour atteindre 133,9 milliards de dollars. Les dépenses informatiques, quant à elles, devraient croître de 4,3% en glissement annuel pour atteindre 99,9 milliards de dollars. De plus, le coût de la transformation numérique de la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique, dont l’économie numérique est en pleine expansion, est estimé à 48,8 milliards de dollars pour 2023 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16% attendu et devrait ainsi dépasser, d’ici 2026, les 74 milliards de dollars.

Jyoti Lalchandani, vice-président du groupe et directeur général régional d’IDC pour la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique, affirme que la région fera face à ” des incertitudes liées à la chaîne d’approvisionnement et des fluctuations monétaires ” au cours des mois à venir. “Afin de naviguer dans ces tempêtes de perturbations, les organisations devront investir dans le renforcement de leur résilience numérique afin d’être mieux positionnées pour réussir dans les nouveaux environnements de marché, alors que les conditions continuent de changer “, a-t-il indiqué.

” Indépendamment de ce que l’économie nous réserve au cours des douze prochains mois, la mise en œuvre d’une plus grande numérisation dans des domaines essentiels tels que l’expérience client, l’opérationnel et la gestion financière – ainsi qu’un passage plus rapide à une approche de ” l’entreprise numérique ” – sera essentielle (…) Nous nous attendons à voir les dépenses de transformation numérique en tant que part des dépenses informatiques globales continuer à augmenter, pour atteindre 43,2% en 2026, contre seulement 29,4% en 2021“, a-t-il ajouté.

Crawford Del Prete, président d’IDC, a, lui, expliqué que d’ici 2026, 40% du chiffre d’affaires total des organisations G2000 serait généré par des produits, services et expériences numériques. Il a, en outre, souligné que d’ici 2027, plus d’un tiers des entreprises cotées en bourse seraient des entreprises natives du numérique.

Le même rapport prévoit, également :

• Une augmentation de 25,0 % des dépenses des services de cloud public qui dépasseront les 10,4 milliards de dollars.

• Les applications SaaS représenteront 43,2 % des dépenses logicielles du cloud public, le IaaS constituant 24,5 % et l’infrastructure des systèmes SaaS et PaaS 18,1 % et 14,2 % respectivement.

• Les services gérés dans le cloud progresseront de 16,1 % pour dépasser le milliard de dollars et 1,4 milliard de dollars en 2025.

• Les dépenses consacrées à l’analyse des big data augmenteront de 11,4 % pour atteindre 4,1 milliards de dollars en 2023.

• Les dépenses consacrées à l’IA augmenteront de 16,3 % pour atteindre 7,9 milliards de dollars en 2023.

• Les dépenses consacrées aux logiciels RPA augmenteront de 34,5 % pour dépasser les 192,7 millions de dollars en 2023.

Meriem Choukaïr