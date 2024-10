Les Enjeux des Réseaux Micro-ondes pour le Backhaul 5G : Les Dernières Tendances selon Ericsson

Partagez 0 Partages

Avec l’essor de la 5G, la demande pour des réseaux de backhaul performants et haute capacité n’a jamais été aussi forte. Le dernier rapport d’Ericsson met en avant le rôle clé des fréquences moyennes et hautes, en particulier la bande 6-15 GHz, pour répondre aux besoins croissants en bande passante et en distance de transmission.

Stratégies et statistiques

Nouvelles Exigences de Capacité : Les bandes de fréquence moyenne vont dominer, notamment dans les zones urbaines, où la capacité de backhaul devrait atteindre 15 à 25 Gbps d’ici 2030 pour la 5G. La bande haute sera davantage déployée dans les centres urbains, tandis que la bande moyenne soutiendra le développement rural et périurbain.

A noter que les bandes de fréquence moyennes (3,5 GHz et parfois jusqu’à 6 GHz) sont largement employées pour la 5G dans les zones urbaines, grâce à leur équilibre entre portée et capacité. Ces bandes soutiennent des vitesses de backhaul de 15 à 25 Gbps, idéales pour les environnements urbains denses. En revanche, les hautes fréquences (comme l’E-band à 80 GHz) offrent une capacité encore supérieure, mais leur portée est limitée, ce qui les rend adaptées aux centres urbains très concentrés. Les zones rurales, quant à elles, continueront à bénéficier des bandes moyennes pour couvrir de plus longues distances avec un débit suffisant. Sécurité et Résilience : Avec la densification des réseaux, les nœuds micro-ondes souvent isolés deviennent vulnérables. Ericsson propose des mesures de sécurité renforcées, comme le chiffrement de bout en bout, la gestion des accès, et la surveillance des événements de sécurité. Ces mesures visent à limiter les attaques potentielles, y compris l’écoute clandestine, les manipulations logicielles et les attaques par déni de service.

Coexistence Spectrale et Gestion des Interférences : L’augmentation de la capacité de backhaul implique une utilisation plus intensive du spectre partagé. La gestion proactive des interférences, via des antennes à faisceaux étroits et une réutilisation accrue des fréquences, peut permettre jusqu’à quatre fois plus de largeur de canal pour un débit de pointe plus élevé, même dans les environnements les plus denses.

Planification Moderne et KPI de Disponibilité : Pour mieux équilibrer les exigences de capacité et de qualité, un KPI de “disponibilité du trafic de backhaul” (BTA) permet d’allonger la portée des liens et d’optimiser les économies d’énergie. Ericsson démontre que le BTA, surtout avec des configurations multibandes, peut permettre de doubler la longueur des sauts sans compromettre la qualité de l’expérience utilisateur (QoE).

Le rapport d’Ericsson illustre ainsi comment l’optimisation de la planification, la modernisation des systèmes de sécurité, et la gestion efficace du spectre sont essentielles pour assurer un réseau résilient et performant pour les générations futures.

La rédaction avec IA