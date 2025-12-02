En bref

Les États membres de l’UIT tracent la voie pour que tous bénéficient des avantages du numérique

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Les États membres de l’Union internationale des télécommunications (UIT) se sont mis d’accord sur une feuille de route pour assurer la connectivité à tous dans le monde entier, à l’occasion de la clôture aujourd’hui de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (WTDC-25) à Bakou, en Azerbaïdjan.

Le Plan d’action de Bakou, adopté lors de la 25e Conférence mondiale sur la défense (WTDC-25), définit le programme d’un développement numérique centré sur l’humain, axé sur les télécommunications et les technologies de l’information et de la communication, et répondant aux besoins des pays en développement, des communautés mal desservies et des populations vulnérables.

Alors qu’environ 2,2 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à Internet, ce plan quadriennal, qui s’étend de 2026 à 2029, soutient les efforts visant à promouvoir une connectivité numérique universelle, pertinente et abordable pour un avenir numérique inclusif et durable.

« La 25e Conférence mondiale sur la connectivité (WTDC25) nous a rapprochés de notre objectif : rendre la connectivité universelle, utile et abordable pour tous, partout dans le monde, au cours de cette décennie », a déclaré la Secrétaire générale de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin. « La Déclaration et le Plan d’action de Bakou constituent notre feuille de route pour un développement numérique centré sur l’humain et inclusif. »

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

2.7K
En bref

UNIVITY & Telespazio : un partenariat pour la connectivité mondiale et les services de sécurité spatiale de nouvelle génération





2.5K
Non classé

Au Maroc, les PME sont en première ligne face à des logiciels malveillants déguisés en outils professionnels
2.4K
L'actuTHD

Rapport INS : à l’ère de la 5G et de la fibre optique, les régions intérieures de la Tunisie sont de plus en plus isolées d’Internet
2.3K
En bref

THD lance une grande enquête nationale sur la satisfaction des clients télécom en Tunisie
2.1K
Non classé

5G en Tunisie : Ooredoo et Tunisie Telecom se livrent une bataille serrée selon le dernier rapport Opensignal
2.0K
L'actuTHD

Medusa arrive à Bizerte : la Tunisie devient la première porte d’entrée de l’Afrique dans le nouveau réseau sous-marin Europe–Méditerranée
1.9K
L'actuTHD

IPv4, IPv6 et ASN : où en est la Tunisie dans la gestion de ses ressources Internet ?
1.8K
En bref

Huawei et ses partenaires au service de l’énergie solaire en Tunisie
1.7K
L'actuTHD

Tunisie : Huawei met la lumière sur la fibre jusqu’à la chambre pour la stabilité du débit, l’esthétique et la simplicité
1.7K
En bref

Tim’ess lève des fonds pour industrialiser la valorisation des déchets forestiers
1.7K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile le TT-FTTR : la fibre jusqu’à chaque pièce pour effacer les limites du Wi-Fi à 500 Mb/s et 1 Gb/s
1.4K
En bref

Orange Cyberdefense enrichit ses capacités de détection avec l’intelligence artificielle de Qevlar AI
1.4K
En bref

ActInSpace 2026 : AGEOS lance l’édition tunisienne du hackathon mondial, organisé simultanément, les 30 et 31 janvier 2026, dans 40 pays
1.3K
L'actuTHD

Tunisie : 6 foyers sur 10 disposent d’une Smart TV et 95 % ont au moins un smartphone
1.3K
En bref

L’ITU tiendra la Conférence mondiale sur le développement des télécommunications (WTDC-25) à Bakou en novembre
1.2K
L'actuTHD

Afrique : 84 % des entreprises échouent encore à intégrer l’IA faute de vision managériale
1.2K
En bref

UMIDIGI A75x : le premier smartphone Android 16 redéfinit l’entrée de gamme
1.2K
En bref

AFRINIC ouvre les inscriptions à sa formation gratuite en ligne « Zero to IPv6 Certified in 21 Days »
1.1K
En bref

Orange Tunisie célèbre la 15ème édition du Orange Summer Challenge : les jeunes talents au service de l’innovation durable
1.1K
En bref

AFRINIC : le Nigérian Adewale Adedokun élu président, le Marocain Aziz Hilali vice-président du Conseil
To Top