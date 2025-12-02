Les États membres de l’UIT tracent la voie pour que tous bénéficient des avantages du numérique

Partagez 0 Partages

Les États membres de l’Union internationale des télécommunications (UIT) se sont mis d’accord sur une feuille de route pour assurer la connectivité à tous dans le monde entier, à l’occasion de la clôture aujourd’hui de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (WTDC-25) à Bakou, en Azerbaïdjan.

Le Plan d’action de Bakou, adopté lors de la 25e Conférence mondiale sur la défense (WTDC-25), définit le programme d’un développement numérique centré sur l’humain, axé sur les télécommunications et les technologies de l’information et de la communication, et répondant aux besoins des pays en développement, des communautés mal desservies et des populations vulnérables.

Alors qu’environ 2,2 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à Internet, ce plan quadriennal, qui s’étend de 2026 à 2029, soutient les efforts visant à promouvoir une connectivité numérique universelle, pertinente et abordable pour un avenir numérique inclusif et durable.

« La 25e Conférence mondiale sur la connectivité (WTDC25) nous a rapprochés de notre objectif : rendre la connectivité universelle, utile et abordable pour tous, partout dans le monde, au cours de cette décennie », a déclaré la Secrétaire générale de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin. « La Déclaration et le Plan d’action de Bakou constituent notre feuille de route pour un développement numérique centré sur l’humain et inclusif. »

Source : Communiqué

