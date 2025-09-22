Les États-Unis appuient l’extension de Medusa (dont Tunisie Telecom y sera reliée) vers la côte atlantique de l’Afrique

Partagez 0 Partages

La U.S. Trade and Development Agency (USTDA) finance une étude de faisabilité pour étendre le câble sous-marin Medusa depuis la Méditerranée vers la côte atlantique de l’Afrique.

Cette assistance évaluera la viabilité technique et commerciale de l’extension et mobilisera l’expertise américaine afin de recommander des normes et des alternatives « de confiance » face aux fournisseurs jugés non fiables. Objectif : renforcer la sécurité des communications internationales et offrir une meilleure connectivité à jusqu’à 22 pays africains. Le projet est conduit en partenariat avec AFR-IX Telecom, promoteur de Medusa.

Pour mémoire, Medusa est un câble de plus de 8 700 km qui doit relier l’Afrique du Nord à l’Europe du Sud via 17 points d’atterrissement, avec des premières mises en service attendues entre 2025 et 2026.

Rappelons que Tunisie Telecom a signé en février 2025 un partenariat stratégique avec Medusa/AFR-IX pour une liaison dédiée Bizerte–Marseille de 20 Tb/s, consolidant la résilience internationale du pays et préparant l’ère de la 5G (lire notre article).

Contrairement aux câbles en consortium, Medusa adopte un modèle inédit : 24 paires de fibres, chacune vendue à un acteur unique, garantissant ainsi autonomie, confidentialité et flexibilité dans l’exploitation.

« C’est un câble privé. Chaque client a sa propre paire de fibres. Il peut l’équiper à sa guise, sans avoir à se coordonner avec d’autres », expliquait Damien Bertrand, Directeur général adjoint de Medusa, lors d’une interview exclusive accordée à THD à Barcelone.

Sur le plan technique, Medusa se distingue également par son architecture moderne : amplification tous les 85 à 90 km, permettant des débits massifs et une latence minimale.

Walid Naffati

