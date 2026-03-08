Les fournisseurs d’infrastructures de télécommunications et de connectivité ont discuté de l’importance d’une connectivité cellulaire intérieure vérifiée à l’ère de la 5G

Partagez 0 Partages

Des dirigeants de Proptivity et de la Wireless Infrastructure Association (WIA) ont rejoint Ookla, leader mondial de l’intelligence en matière de connectivité, au MWC Barcelone 26 pour explorer les tendances technologiques, politiques et commerciales liées à la fourniture de connectivité intérieure, soulignant l’importance de la validation indépendante, devenue essentielle pour les entreprises et de plus en plus cruciale pour la sécurité publique.

Le panel « Mesurer, optimiser et valider la connectivité cellulaire à l’intérieur des bâtiments », Organisée par Ookla, la session a mis en lumière la nécessité d’infrastructures mobiles intérieures dédiées pour résoudre les problèmes de couverture liés aux normes de construction modernes et a abordé le rôle des opérateurs neutres et l’évolution des modèles économiques. Animée par Karim Yaici, analyste sectoriel chez Ookla, la session a réuni Alberto Hernando, responsable mondial de la densification chez Cellnex ; Mikael Lundman, PDG de Proptivity ; et Mike Saperstein, vice-président senior des affaires gouvernementales et directeur de la stratégie chez WIA.

Le panel a souligné que si le Wi-Fi convient au trafic « au mieux », la 5G sous licence est indispensable pour les consommateurs et les entreprises, et revêt une importance croissante pour la sécurité publique et les services d’urgence. Les intervenants ont affirmé que l’infrastructure cellulaire intérieure dédiée n’est plus un luxe, mais un « quatrième service essentiel ». Ils ont également insisté sur l’importance d’une validation indépendante des performances de connectivité afin de garantir une couverture prévisible dans l’ensemble des bâtiments et de réduire l’écart entre l’expérience utilisateur attendue et l’expérience réelle en intérieur.

Alberto Hernando, responsable mondial de la densification chez Cellnex, explique : « Une mauvaise couverture mobile à l’intérieur des bâtiments a des conséquences bien réelles : pour l’employé dont les outils d’IA font défaut au moment critique, pour le client bloqué à la caisse car l’application ne se charge pas, et pour la personne en situation d’urgence confrontée au silence alors que chaque seconde compte. Pour les propriétaires de lieux, le coût est tout aussi concret : perte de productivité, perte de chiffre d’affaires et risques pour la sécurité que personne ne peut se permettre. Chez Cellnex, nous avons développé une plateforme d’hébergement neutre à l’échelle européenne : une infrastructure unique, plusieurs opérateurs, un financement flexible et aucun bâtiment laissé pour compte. »

Mikael Lundman, PDG de Proptivity, déclare : « Nous passons la majeure partie de notre temps à l’intérieur, pourtant, la performance des réseaux mobiles en intérieur est encore trop souvent considérée comme acquise plutôt que conçue. Dans les immeubles de bureaux modernes, les occupants et les visiteurs s’attendent à ce que leurs services mobiles fonctionnent parfaitement, mais trop souvent, ils fonctionnent mal, voire pas du tout. Parallèlement, on estime que 30 % des nouveaux ordinateurs portables professionnels sont désormais équipés de la 5G. La connectivité mobile n’est plus une infrastructure optionnelle ; lorsqu’elle fait défaut à l’intérieur des bâtiments, elle nuit à la productivité et, au final, dévalorise l’immeuble. »

« La demande des consommateurs est claire : une connectivité intérieure fluide est indispensable et ne fera que croître à l’ère de l’IA », a déclaré Mike Saperstein, vice-président principal des affaires gouvernementales et directeur de la stratégie de la Wireless Infrastructure Association (WIA). « La récente enquête du WIA In-Building Forum montre que les consommateurs utilisent non seulement les données mobiles à l’intérieur des bâtiments pour se connecter à Internet, envoyer des SMS, faire des appels vidéo et consulter les réseaux sociaux, mais que plus de 35 % d’entre eux utilisent des applications d’IA. C’est une augmentation considérable. L’ère de l’IA est arrivée et la connectivité intérieure est un élément essentiel de l’expérience utilisateur. »

« L’économie de la connectivité à l’intérieur des bâtiments est en pleine mutation, permettant aux gestionnaires immobiliers de tirer parti des réseaux hôtes neutres multi-opérateurs et de considérer la connectivité cellulaire intérieure comme un service essentiel du bâtiment », a déclaré Karim Yaici, analyste du secteur chez Ookla.

