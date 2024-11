Les habitudes numériques des clients de Telefónica ont permis d’éviter près de 70 millions de tonnes de CO2

Partagez 0 Partages



Telefónica a contribué à éviter l’émission de 69,2 millions de tonnes de CO2 en 2023, grâce aux habitudes numériques acquises par ses clients résidentiels en Espagne, en Allemagne et au Brésil grâce à la connectivité fournie par l’entreprise.

Ce chiffre est issu du « Connected Living Report 2023 » 1 , qui analyse comment l’accès au réseau ouvre la voie à une série de technologies et d’applications qui permettent de changer les habitudes et de faire des choix plus durables. Face au défi urgent de réduire les émissions actuelles de CO 2 , la numérisation s’avère être un allié pour freiner le changement climatique.

« La crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés, avec le changement climatique comme sa manifestation la plus pressante et la plus préoccupante, oblige les entreprises et les particuliers à évaluer l’impact de leurs activités et à concevoir les réponses et les actions nécessaires. Chez Telefónica, nous pensons que la numérisation est un levier crucial pour la décarbonisation de l’économie et un outil essentiel pour la transition, comme l’indique le Connected Living Report », a déclaré Elena Valderrábano, Global Chief Sustainability (ESG) Officer de Telefónica.

Le rapport analyse quatre principaux domaines d’utilisation : le contact virtuel ; le télétravail et la formation en ligne ; le transport ; et le commerce en ligne de biens et de services. L’étude de ces variables montre que certaines habitudes numériques évitent les déplacements inutiles, optimisent les déplacements inévitables, réduisent la consommation d’énergie et, par conséquent, les émissions de CO2 , contribuant ainsi à atténuer le changement climatique.

Les appels vidéo, avec un niveau d’adoption élevé atteignant plus de 80% parmi les répondants, permettent d’éviter jusqu’à 18 voyages nationaux et 3 voyages internationaux en Espagne, ce qui équivaut à plus de 2 000 kg de CO 2 .

De plus, le télétravail et les modèles de travail hybrides, adoptés par 50 % des clients en Espagne et en Allemagne, offrent non seulement une flexibilité personnelle, mais réduisent également l’empreinte carbone en évitant les déplacements domicile-travail. Le recours croissant à la formation en ligne permet d’éviter plus de trois déplacements par semaine, dont 4 sur 10 sont généralement effectués en voiture à essence ou diesel.

Pour se rendre au travail, 2 personnes sur 3 utilisent des applications de transport en commun et au moins 1 personne sur 4 utilise des plateformes de covoiturage, qui constituent des alternatives plus durables à la voiture particulière. De plus, plus de 50% utilisent des applications de navigation par satellite pour rendre les trajets plus efficaces en évitant les détours et les embouteillages. Par exemple, le covoiturage permet à chaque client d’économiser en moyenne 42 à 53 kg de CO2 par an.

La digitalisation a également permis à davantage de personnes d’opter pour le commerce électronique pour leurs achats quotidiens (plus de 89 %). Bien que le transport de ces marchandises génère des émissions, celles-ci sont davantage évitées car la moitié des déplacements pour faire ses courses se font en voiture particulière. Le rapport conclut qu’en moyenne, 60 kg de CO2 sont évités à chaque déplacement.

Accélérer la transition verte

Telefónica s’efforce d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2040, comme le confirme l’initiative Science-Based Targets (SBTi). L’entreprise a réduit ses émissions opérationnelles de 81 % depuis 2015 et de 51 % en incluant celles générées dans sa chaîne de valeur.

La réduction des émissions est compatible avec l’expansion du réseau et la qualité de service. Grâce à des technologies de fibre optique et 5G plus économes en énergie et à plus de 170 projets, l’entreprise a réduit sa consommation d’énergie de 8,6 % par rapport à 2015, malgré une multiplication par 8,6 du trafic réseau. De plus, 100 % de sa consommation d’électricité provient désormais de sources renouvelables en Europe, au Brésil, au Chili et au Pérou ; 84 % au niveau mondial.

