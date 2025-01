Les hôtels de luxe de Riyad et de Dubaï disposent des réseaux Wi-Fi les plus rapides de la région Moyen Orient et Afrique du Nord, selon un rapport d’Ookla® Plus de la moitié des hôtels examinés proposent des réseaux Wi-Fi avec une vitesse de téléchargement médiane d’au moins 50 Mbps

Partagez 0 Partages



Une nouvelle étude menée par Ookla, leader mondial de l’intelligence de la connectivité, révèle que les hôtels de luxe de Riyad et de Dubaï établissent de nouvelles références en matière de connectivité Internet à haut débit, avec des réseaux Wi-Fi des plus rapides du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. L’étude, basée sur les données de Speedtest Intelligence, a évalué les performances Wi-Fi dans 22 hôtels et resorts cinq étoiles les mieux notés de la région, en identifiant ceux avec des performances exceptionnels et en mettant en évidence les tendances régionales en matière de connectivité numérique. Alors que les voyageurs dépendent de plus en plus d’une connexion Internet à haut débit, les hôtels qui donnent la priorité à l’infrastructure Wi-Fi peuvent considérablement améliorer la satisfaction et la fidélité de leurs clients.

L’analyse, basée sur les données d’octobre 2023 à octobre 2024, a classé les performances Wi-Fi des hôtels en trois catégories. Les plus performants englobent les hôtels dont la vitesse de téléchargement médiane dépasse 100 Mbps, capables de prendre en charge plusieurs flux 4K, des téléchargements ultra-rapides et des conférences vidéo sans latence. Four Seasons à Riyad, Raffles the Palm et Jumeirah Mina Al Salam, tous deux à Dubaï, sont en tête de liste avec des vitesses de téléchargement médianes de 154,75 Mbps, 122,82 Mbps et 121,35 Mbps, respectivement.

Le deuxième groupe comprend les hôtels dont la vitesse de téléchargement médiane se situe entre 50 et 100 Mbps. Les vitesses de téléchargement allaient d’un peu plus de 50 Mbps au Raffles et au Fairmont à Doha à 93,70 Mbps au Rixos Sharm El Sheikh en Égypte. Parmi les autres établissements notables de ce groupe figurent le Burj Al Arab et le Royal Atlantis à Dubaï, ainsi que d’autres hôtels à Mascate et à Marrakech.

Les établissements sous-performants comprennent des hôtels et resorts dont la vitesse de téléchargement médiane est inférieure à 50 Mbps. Plus de 45 % des établissements examinés appartiennent à cette catégorie. Bien qu’elle soit suffisante pour une seule diffusion en haute définition ou 4K, cette vitesse a des limites potentielles, surtout en période de forte utilisation. A noter que quelques hôtels 5 étoiles à Abou Dabi et Mascate avaient une vitesse de téléchargement médiane inférieure à 15 Mbps.

“Pour évaluer les performances du Wi-Fi, nous avons comparé les vitesses de téléchargement médianes à l’intérieur et autour des établissements pendant un an. Cela nous a permis d’évaluer la performance et la stabilité du réseau dans des hôtels dont le taux d’occupation et le profil des clients varient. Nous nous sommes concentrés sur les réseaux Wi-Fi les plus couramment utilisés par les clients et avons exclu ceux qui sont spécifiques à des événements tels que les compétitions sportives”, a déclaré Karim Yaici, analyste principal pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez Ookla.

Bien que les pays du Golfe disposent généralement d’une infrastructure internet à haut débit et sont en tête de l’indice Speedtest Global Index, les performances inférieures de certains hôtels de la région suggèrent des problèmes potentiels liés avec les configurations Wi-Fi, et non avec la capacité de la connexion à large bande.

“La pandémie de COVID-19 a accéléré la demande d’accès à l’internet, les touristes et les voyageurs d’affaires s’attendant à bénéficier d’une connexion Wi-Fi à haut débit pour le travail et les loisirs. Dans cette optique, des villes comme Dubaï et Abu Dhabi ont considérablement investi dans leur infrastructure de réseau pour répondre aux attentes élevées des nomades numériques et des professionnels”, a ajouté M. Yaici.

Ookla, qui s’est engagé à fournir aux consommateurs et aux entreprises des informations sur les réseaux afin de stimuler l’innovation numérique et la connectivité, aider les gestionnaires d’établissements hôteliers à deployer des réseaux Wi-Fi, ainsi qu’à surveiller et à optimiser leurs performances.

Source : Communiqué