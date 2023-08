Les infrastructures numériques au coeur de la première Semaine internationale des télécommunications en Afrique

Partagez 2 Partages

La plateforme dédiée aux professionnels de l’infrastructure numérique et de la connectivité, ITW Africa, est prête à ouvrir d’immenses opportunités sur le marché africain. Cet événement très attendu réunira les dirigeants de l’industrie, des décideurs et des experts pour explorer le vaste potentiel de l’infrastructure numérique et du paysage de la connectivité en Afrique.

L’Afrique, avec sa population en croissance rapide et sa connectivité croissante, offre une abondance de possibilités inexploitées. ITW Africa vise à combler le fossé entre les entreprises, à encourager les collaborations et à faciliter les partenariats qui stimuleront la révolution de la connectivité du continent.

À ITW Africa, les participants peuvent s’attendre à une multitude d’avantages, notamment :

Réseautage et collaboration : ITW Africa offre une plateforme unique pour communiquer avec les principaux intervenants de toute la chaîne d’approvisionnement. En favorisant des liens significatifs, les participants peuvent explorer des partenariats potentiels, élargir leurs réseaux et exploiter de nouveaux marchés. Perspectives stratégiques : Des experts et des visionnaires éminents de la chaîne de valeur de l’infrastructure numérique partageront leurs idées sur le marché africain en évolution. Les participants acquerront des connaissances précieuses sur les tendances émergentes, la dynamique du marché et les moteurs de croissance, ce qui leur permettra de prendre des décisions éclairées et de garder une longueur d’avance sur la concurrence. Opportunités d’affaires : ITW Africa offre un marché florissant où les opérateurs, les centres de données, les fournisseurs de contenu, les services cloud, les professionnels de la finance et les fournisseurs de satellites peuvent présenter leurs offres. Cela facilite les opportunités commerciales et crée un environnement propice au développement et à l’expansion des affaires. Leadership éclairé : Les participants auront l’occasion de participer à des discussions stimulantes et d’obtenir de précieux points de vue des chefs de file de l’industrie. Les participants auront l’occasion d’explorer des sujets commerciaux urgents, la nature changeante de l’industrie et les défis et opportunités propres au marché africain. Partenariats internationaux et régionaux : ITW Africa sert de catalyseur pour la consolidation et la collaboration au sein du secteur. L’événement offre une plateforme aux acteurs internationaux et régionaux pour forger des partenariats stratégiques, en favorisant la croissance et l’innovation dans le paysage africain de la connectivité.

L’évènement aura lieu du 12 au 14 septembre à Nairobi, Kenya

Pour plus d’information, visitez https://apo-opa.info/3Yhgxm8.

Communiqué