Les leaders de l’écosystème technologique mondial et africain s’engagent à “libérer le digital pour une nouvelle Afrique”

Les leaders de l’écosystème technologique mondial et africain se sont engagés à faire progresser les missions audacieuses de transformation numérique du continent, alors que l’excitation monte à l’approche du lancement très attendu de GITEX Africa 2023 cette semaine au Maroc.

Des cadres supérieurs des principaux partenaires exposants du plus grand salon africain de la technologie et des start-up, qui fera ses grands débuts du 31 mai au 2 juin 2023 dans la ville rouge de Marrakech, se sont adressés aux médias lors d’une table ronde sur l’industrie.

Parmi eux, Orange Maroc, le deuxième opérateur de télécommunications du Maroc. Mme Hind Lfal, Secrétaire Générale d’Orange Maroc, a déclaré que la multinationale française est résolue à servir de catalyseur pour la croissance technologique tout en soutenant les initiatives de transformation numérique et les initiatives d’inclusion de l’Afrique.

“En tant que Diamond Sponsor de la 1ère édition de GITEX Africa, Orange Maroc s’engage à accélérer la transformation digitale de toutes les entreprises, à soutenir le développement des start-ups marocaines innovantes, et à contribuer à faire du Maroc un Hub technologique en Afrique “, a déclaré Mme Lfal. Ainsi, Orange investit massivement dans les réseaux de connectivité les plus avancés au niveau local et international, ainsi que dans des infrastructures modernes et sécurisées soutenant son offre de cloud de confiance. “Orange s’appuie sur l’expertise d’un groupe de premier plan présent dans 26 pays pour fournir le meilleur service à la clientèle du secteur. Notre engagement en faveur de l’excellence a été récompensé par de nombreux prix et distinctions, démontrant notre dévouement inébranlable à la satisfaction du client. »

Le géant chinois de la technologie Huawei a été l’un des premiers exposants à s’inscrire à la première édition de GITEX Africa lors de l’annonce du salon au monde en octobre 2022 à GITEX Global à Dubaï, le plus grand événement mondial consacré à la technologie et aux start-up. Le titan de la tech a ouvert son premier bureau au Maroc en 2002, et a depuis créé 8 000 emplois locaux, soulignant son engagement à augmenter la transformation numérique du Maroc en fournissant une gamme de solutions et de services technologiques aux secteurs public et privé, tout en formant des talents locaux dans les domaines du big data, de l’IA et du codage.

Chakib Achour, Directeur de la stratégie chez Huawei Maroc, a déclaré : “Le développement des sciences et des technologies a accéléré la transformation numérique de l’Afrique, Huawei étant profondément engagé sur le continent africain depuis 25 ans. “GITEX Africa est l’occasion idéale de déployer de réels efforts pour développer nos programmes dans la région africaine et aider les entreprises à se développer. La région africaine sera en mesure d’explorer les tendances de la numérisation de l’industrie et la façon dont les technologies telles que le cloud, l’IA et la 5G libèrent les valeurs de l’industrie“, a ajouté Achour. “C’est pourquoi nous venons à GITEX Africa – pour libérer le numérique pour une nouvelle Afrique.”

Dell Technologies est un autre exposant phare de GITEX Africa et a été, au cours des dernières décennies, un facilitateur majeur de la transformation numérique des organisations dans la région, en fournissant des technologies qui renforcent l’efficacité, la résilience et le progrès. “Dell Technologies, ainsi que ses partenaires, présenteront des solutions d’infrastructure informatique agiles, sécurisées et prêtes pour l’avenir à GITEX Africa 2023“, a déclaré M. Nawfal Saoud, Directeur général du Maroc chez Dell Technologies. “L’innovation alimentera les projets de transformation numérique, contribuant à la réalisation de la vision, à un moment où le continent se lance dans des plans ambitieux pour faire évoluer les sociétés africaines, générer une croissance économique inclusive et stimuler la création d’emplois. “Nous pensons que GITEX Africa offre une excellente occasion de se connecter avec les organisations et les parties prenantes qui sont passionnées par la transformation numérique de l’économie africaine. Nous sommes impatients de présenter notre portefeuille de solutions de bout en bout, qui comprend le multi-cloud, l’espace de travail numérique, les données, la sécurité, la finance, les solutions clients et plus encore.”

D’autres intervenants de la table ronde se sont adressés aux médias au sujet de leur participation à GITEX Africa et de leurs aspirations à faire progresser l’inclusion numérique et le développement économique durable sur le deuxième plus grand continent du monde : M. Rachid Baarbi, Vice-président de AUSIM ; M. Ghassane Bouhia, Conseiller principal à la BERD ; M. Imade Elbaraka, Directeur général du Maroc et Associé Directeur Général de Deloitte Maroc Cyber Center ; et M. Mohamed Ahazzam, Chef des Ventes – Afrique francophone à SAP Afrique du Nord et de l’Ouest.

“GITEX Africa est la plateforme idéale pour catalyser la transformation numérique et l’innovation dans la région”, a déclaré M. Bouhia. “En réunissant les principales parties prenantes, l’événement générera l’élan parfait pour renforcer les écosystèmes de start-up et alimenter le voyage numérique de l’Afrique.”

Ahazzam a ajouté : “Au GITEX Africa, SAP présentera les dernières innovations des solutions qui englobent l’IA et l’apprentissage automatique, la Blockchain, le cloud et l’Internet des objets (IoT). Cette vitrine permettra aux start-ups de la région africaine d’accueillir autour de la transformation numérique ascendante.”

Baarbi de AUSIM, une association engagée dans le développement du secteur des technologies de l’information et du numérique au Maroc, a conclu : “Nous nous engageons à continuer à promouvoir les discussions sur le rôle de la numérisation dans la transformation des entreprises marocaines, en encourageant les collaborations nationales et internationales.

“AUSIM joue un rôle crucial dans la promotion de l’utilisation efficace des technologies de l’information et de la communication dans tous les secteurs. Son objectif lors de cet événement majeur est de favoriser la transformation digitale des entreprises marocaines et de soutenir le développement du secteur numérique dans le pays. »

Unir chaque communauté dans l’écosystème de l’innovation en Afrique

GITEX Africa 2023 accueillera 900 entreprises et start-ups exposantes, 250 investisseurs de premier plan, 250 conférenciers et 30 délégations gouvernementales de plus de 100 pays, tout en attirant des dizaines de milliers de participants de tout le continent.

Le sommet numérique de GITEX Africa proposera dix pistes de conférence comprenant plus de 140 heures de contenu stimulant explorant les sujets de transformation les plus pertinents pour faire avancer l’agenda numérique de l’Afrique, de l’IA générative et des villes numériques, ou de la Fintech et de l’agritech, aux soins de santé, à l’énergie, à l’innovation, aux objectifs de développement durable, et un coup de projecteur sur l’écosystème de start-ups le plus excitant du monde.

GITEX Africa se tient sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sous l’autorité du Ministère marocain de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et organisé par l’Agence de Développement du Digital (ADD). Cet immense événement de trois jours est organisé par KAOUN International.

Communiqué