Les métiers des technologies informatiques à l’ère de l’IA, est-ce un challenge ?

Partagez 0 Partages

L’évolution du secteur de développement informatique, le management d’une entreprise IT et l’avenir de ce domaine dans un contexte marqué par les progrès réalisés par l’intelligence artificielle ; tels sont les challenges quotidiens auxquels font face les professionnels de ce corps de métier en perpétuelle mutation.

Pour en parler, nous avons invité dans le 142e épisode de Digiclub powered by Topnet et Huawei Technologies, Malek Kazdaghli, directeur opérationnel chez Sofrecom Tunisie ; cabinet de conseil et d’ingénierie spécialisé dans les télécommunications avec plus de 50 ans d’expertises.

Les technologies informatiques, un domaine en constante évolution ; un métier tant bien enrichissant qu’épuisant. « C’est un vrai challenge d’être dans le secteur de l’IT de nos jours », déclare le directeur opérationnel de l’entreprise internationale. « Quand on travaille dans l’IT, on a l’obligation d’apprendre tous les jours » ajoute-t-il.

Un devoir d’apprentissage motivé par une volonté intrinsèque de se perfectionner et de s’améliorer au quotidien, telle est la devise adoptée par la multinationale qui offre à ses salariés des formations diverses et variées adaptées aux besoins de chacun, mais également un « marché d’emploi interne »,tel que le qualifie l’invité ; un écosystème encourageant la mobilité et le dépassement de soi.

Réussir sa carrière, dans ce secteur, repose sur trois piliers, d’après Malek Kazdaghli : la curiosité, l’acquisition d’expériences et la maîtrise des fondamentaux de la profession. Trois conseils principaux que l’invité dédie à tous les étudiants dans le secteur du développement des technologies.

« Il faut être spécialiste dans le fait d’être généraliste. » déclare l’invité. Une obligation pour chaque professionnel de ce corps de métier, notamment les chefs des opérations qui sont amenés à affronter trois défis majeurs : le côté opérationnel, technique et, avant tout, humain. Un dernier point essentiel à maîtriser afin de parvenir à un équilibre entre les différentes demandes de chaque parti ; « Le manageur travaille sur l’alignement, mais pour pouvoir faire cela, il faut passer par un travail sur soi et un travail sur l’autre à travers l’écoute. », explique le directeur opérationnel faisant état des obstacles de son quotidien, menacé par l’avancement et l’amélioration de l’intelligence artificielle (IA) et plus précisément l’arrivée du CHATGPT, chatbot d’intelligence artificielle qui permet, à partir d’une simple question, la création d’un produit final (article, code, récit etc.).

Cette plateforme est considérée comme un risque pour les métiers du développement informatique. « Personne ne peut prédire l’avenir dans le secteur technologique », déclare Malek Kazdaghli. Le risque est grand mais une chose est sûre : « L’intelligence artificielle va changer la donne mais ne va pas tuer le métier de développeur » ajoute-t-il, partageant une vision personnelle sur l’avenir de son domaine d’activité.

Un avenir flou et des défis journaliers à relever dans un contexte agile, telle est la réalité partagée par Malek Kazdaghli. « On a besoin de suivre l’actualité mais il est important de revenir aux fondamentaux et de construire une industrie qui soit solide. », conclut-il.

Sofrecom est, rappelons-le, présent au niveau international avec des bureaux aux Maghreb, en Europe et au Moyen-Orient. La Tunisie figure parmi les pays maghrébins où l’entreprise de technologies informatiques figure ; Des locaux qui fêtent, cette année, dix ans de travail et de développement du secteur technologique national et international.

L’interview au complet est disponible en version audio sur notre canal SoundCloud et en vidéo sur notre chaîne Youtube.

Meriem Choukaïr