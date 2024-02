Les PME sur TikTok contribuent à hauteur de 1,4 milliard d’euros à l’économie française

Partagez 0 Partages

Oxford Economics a dévoilé son rapport, “L’Effet TikTok”, qui met en avant l’impact économique des petites entreprises qui utilisent TikTok en France et à travers l’Europe.

L’impact de TikTok sur l’économie et l’emploi représente :

Une contribution supplémentaire de 1,4 milliard d’euros au PIB de la France en 2023 grâce aux activités des petites et moyennes entreprises (PME) présentent sur TikTok.

La création de 12 500 emplois en France par les PME qui utilisent TikTok comme plateforme de levier de croissance.

TikTok a permis aux PME en France d’augmenter leurs ventes de 896 millions d’euros en 2023.

Dans son rapport global, Oxford Economics a constaté une contribution supplémentaire de 4,8 milliards d’euros au PIB de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et de la Belgique grâce à l’activité des PME sur TikTok, soutenant ainsi 51 100 emplois .

Lancée en Europe en 2018, TikTok compte aujourd’hui plus de 134 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans l’Union européenne (21,4 millions en France), devenant une plateforme prisée des entrepreneurs, travailleurs indépendants et petites entreprises pour développer leurs marques et toucher de nouveaux publics. À mesure que ces petites entreprises décollent et se développent sur TikTok, ce rapport montre qu’elles contribuent à la croissance économique, créent davantage d’emplois et soutiennent le commerce.

Grâce à son contenu personnalisé, des fonctionnalités de découverte et sa portée mondiale, TikTok s’est affirmée comme une plateforme génératrice d’opportunités et de succès pour les petites entreprises dans divers secteurs. De nombreux entrepreneurs et entreprises ont constaté que non seulement les utilisateurs de TikTok s’intéressent à ce qu’ils font, mais qu’il est également possible pour eux de gagner leur vie en présentant leur savoir-faire, leurs produits ou services – des plateformes d’apprentissage en ligne aux Pays-Bas, à une application de gestion fiscale pour les travailleurs indépendants en Belgique, en passant par les créateurs de bijoux en Italie.

Pour Rich Waterworth, General Manager, Marketing & Operations,TikTok EMEA, “Ce rapport montre les belles opportunités qu’offre TikTok aux petites entreprises en France et en Europe – les aidant à toucher de nouveaux clients, à développer rapidement leurs entreprises, à créer des emplois et à stimuler la croissance économique et le commerce.”

Nous sommes fiers du rôle que joue TikTok en faisant tomber les barrières traditionnelles à l’entrepreneuriat. Sur TikTok, nous avons vu des passions se transformer en entreprises viables et un esprit d’entreprise qui se libère, simplement grâce à l’accès à un téléphone et à une bonne idée.

“Les jeunes entrepreneurs ont utilisé TikTok pour développer leur entreprise de manière organique, notamment grâce aux outils que nous proposons. Nous continuons à investir dans notre offre pour les PME, tels que nos solutions publicitaires, et je tiens particulièrement à remercier notre communauté de petites entreprises qui ont fait de TikTok un espace formidable pour trouver des produits uniques tant en France que dans toute l’Europe.“

Chris Warner, Lead Economist au sein d’Oxford Economics déclare : “Notre étude démontre les avantages de la plateforme TikTok pour les PME à travers l’UE et le niveau significatif d’activité économique soutenu par les PME utilisant TikTok. En peu de temps, TikTok s’est développée en une plateforme offrant des gains concrets pour de nombreux entrepreneurs de petites entreprises, dans une grande variété de secteurs et issus de milieux divers.“

Une contribution supplémentaire de 1,4 milliard d’euros au PIB et le soutien de 12 500 emplois en France grâce à TikTok

Selon les résultats de l’étude, les revenus générés par l’activité des PME sur TikTok ont apporté une contribution de 1,4 milliard d’euros à la valeur ajoutée brute (VAB) du PIB en France, soutenant 12 500 emplois.

Les chiffres pour les cinq marchés sont les suivants :

Allemagne : 1,5 milliard d’euros et 18 600 emplois

France : 1,4 milliard d’euros et 12 500 emplois

Italie : 1 milliard d’euros et 11 300 emplois

Pays-Bas : 629 millions d’euros et 6 000 emplois

Belgique : 309 millions d’euros et 2 700 emplois

TikTok a permis aux PME en France d’augmenter leurs ventes de 896 millions d’euros en 2023. Le rapport indique que 633 millions d’euros ont directement contribué au PIB grâce aux revenus des PME générés par leur utilisation de TikTok, 403 millions d’euros ont été dépensés dans les achats de la chaîne d’approvisionnement et 341 millions d’euros ont été générés dans une activité économique plus large.

Par secteurs étudiés, l’augmentation des revenus des PME sur TikTok en France a été la plus élevée dans l’industrie des “autres biens de consommation”, à hauteur de 326 millions d’euros. Le secteur de l’Alimentation et des Boissons a enregistré une augmentation de 311 millions d’euros, et celui de la Mode une augmentation de 151 millions d’euros.

Des entreprises comme JoJo’s Dough en France, fondée par un couple qui s’est retrouvé au chômage en raison de la crise de la Covid-19, ont prospéré grâce à TikTok, passant de la gestion de l’entreprise depuis leur appartement à l’ouverture de sept magasins. Autre exemple avec Hugo, fondateur de Kindy Soap : c’est en s’inspirant de son expérience de baby-sitter qu’il a eu l’ingénieuse idée de créer des savons qui enferment chacun un petit jouet, afin d’encourager les enfants à se laver les mains. Peu après avoir rejoint TikTok, la plateforme est devenue la principale source de commandes de Kindy Soap, ce qui a permis d’agrandir l’équipe et d’entrer en contact avec d’autres créateurs passionnés.

Ce rapport montre également que TikTok contribue à stimuler le commerce au sein de l’Union européenne. À mesure que les PME utilisent TikTok pour croître, leurs importations de la chaîne d’approvisionnement en provenance d’autres pays membres augmentent également. Le rapport estime que le commerce soutenu par l’utilisation de TikTok par les PME a maintenu 7 700 emplois dans les cinq marchés, et a contribué à hauteur de 0,6 milliard d’euros au PIB.

TikTok : moteur de croissance pour les PME

La plupart des PME estiment fermement que TikTok leur confère une puissante capacité à atteindre les clients et à promouvoir leurs produits et services.

78 % des PME françaises sur TikTok rapportent un impact positif sur leur capacité à interagir davantage avec les clients (73 % dans les cinq marchés). A noter également que 72 % ont déclaré que TikTok a eu un impact positif sur leur capacité à commercialiser de nouveaux produits et services, et 70 % signalant des résultats positifs en termes de fidélisation de la marque. De plus, 45 % attestent de l’effet positif de TikTok sur leur capacité à atteindre de nouveaux publics à l’échelle internationale.

Même les PME qui n’utilisent pas TikTok en tirent avantage, en effet plus d’un quart (27 %) des PME françaises qui ne sont pas sur la plateforme ont déclaré avoir bénéficié indirectement d’une exposition sur TikTok au cours de la dernière année (17% dans les cinq marchés).

