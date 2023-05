Les Reels, générateur d’engagement sur Instagram

Partagez 2 Partages

Lors d’une conférence de presse organisé la semaine dernière, la directrice financière de Meta, Susan Li, et le CEO de la compagnie, Mark Zuckerberg, ont répondu aux questions de la presse et des analystes concernant les résultats financiers de la compagnie pour le premier trimestre 2023 et sont revenus, également, sur les performances des plateformes de l’entreprise.

Mark Zuckerberg, CEO et fondateur de Meta, a affirmé que le temps passé sur Instagram avait augmenté de plus de 24% depuis le lancement de la fonctionnalité « Reels » sur la plateforme grâce à des recommandations de contenu alimentées par l’intelligence artificielle. “Nous sommes très satisfaits de l’engagement généré par les Reels sur la plateforme jusqu’à présent”, a déclaré Susan Li, directrice financière chez Meta. Elle a ajouté :“il est clair que les gens apprécient les vidéos à court terme” sur la plateforme en qu’Instagram avait également constaté une augmentation des partages autour des Reels au cours des derniers mois : “Nous voyons le volant de partage décoller avec les re-partages de Reels, les re-partages ayant doublé au cours des six derniers mois”, a-t-elle énoncé.

Cependant, malgré l’engagement accru généré par les Reels et les recommandations de l’IA sur Instagram, les revenus liés à cette nouvelle fonctionnalité n’observent aucune augmentation. En effet, la directrice financière de la compagnie a reconnu que les Reels rivalisent avec une partie des revenus générés par les Stories et les posts du flux d’actualité puisqu’ils mobilisent une partie du temps que les utilisateurs auraient passé à interagir avec le contenu du « feed » d’actualité.

La tendance générale est toutefois progressive, signifiant que le temps global passé par les utilisateurs sur la plateforme augmente ; un aspect positif selon Susan Li qui a déclaré que Reels est en bonne voie pour être neutre en termes de revenus d’ici la fin de l’année ou le début de l’année 2024, avec des contributions positives attendues par la suite. Elle a, toutefois, souligné qu’il faudra travailler sur le produit pour trouver la monétisation appropriée pour les Reels étant “structurellement différents” des types de contenu « classique » d’Instagram.

Concernant le rapport des revenus de Meta pour le premier trimestre 2023, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 28,10 milliards de dollars dépassant ainsi les attentes de 27,66 milliards de dollars ; une croissance enregistrée de 3 % d’une année à l’autre. Les actions ont, quant à elles, augmenté de 9 % après la clôture des marchés, les résultats ayant renforcé la confiance des investisseurs. “Nous avons connu un bon trimestre et notre communauté continue de croître”, a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et directeur général de Meta, dans un communiqué accompagnant le rapport trimestriel. “Notre travail sur l’IA donne de bons résultats dans nos applications et nos activités. Nous devenons également plus efficaces afin de construire de meilleurs produits plus rapidement et de nous placer dans une position plus forte pour réaliser notre vision à long terme.”, a-t-il ajouté.

La vision à long terme de Meta est, rappelons-le, le développement du métavers ; un objectif qui avait été publiquement annoncé lors du changement de nom de l’anciennement connue Compagnie Facebook en Meta. Un objectif que plusieurs analystes pensaient oublié avec le développement des recherches sur l’IA et les pertes importantes de la société dans ses investissements dans le métavers. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a donc tenu à dire aux investisseurs qu’il ne faisait pas demi-tour dans la voie de l’IA considérant, en outre, l’IA comme une technologie qui fonctionne en tandem avec le métavers.

“Une idée s’est répandue selon laquelle nous nous éloignerions d’une certaine manière de la vision du métavers, et je tiens à dire d’emblée que ce n’est pas exact”, a déclaré Mark Zuckerberg. “Construire le métavers est un projet à long terme, mais sa raison d’être reste la même, et nous restons engagés dans ce projet”, a-t-il conclu.

Meriem Choukaïr