Les satellites LEO pourraient permettre aux opérateurs de télécommunications d’économiser 26 milliards d’euros sur leurs coûts de réseau

La Décennie numérique de l’UE vise à déployer un haut débit national de l’ordre du gigabit d’ici 2030, en s’appuyant principalement sur la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). Cependant, son déploiement dans les zones les plus reculées d’Europe reste prohibitif, avec des coûts qui grimpent en flèche à mesure que la densité de population diminue. Une étude récemment publiée par Analysys Mason estime que les constellations de satellites LEO attendues d’ici 2030 pourraient potentiellement économiser jusqu’à 21 à 26 milliards d’euros en subventions à la fibre optique, soit 30 à 37 % du financement total nécessaire à une couverture fibre complète. Elles pourraient desservir entre 2,6 et 4,2 millions de clients et être plus rentables que la FTTH pour jusqu’à 42 % des foyers. Cela s’applique aux sept pays de l’UE concernés par l’étude.

Pourquoi investir des milliards dans l’expansion du réseau alors qu’une solution spatiale complétant les réseaux terrestres peut être tout aussi rentable et offrir des performances comparables ?

Constellation Technologies & Operations (CTO) est un futur opérateur de services mondiaux de connectivité spatiale. L’entreprise développe une constellation de satellites VLEO pour permettre aux opérateurs télécoms de fournir un accès internet haut débit et à faible latence depuis l’espace, comme ils le font aujourd’hui avec les réseaux terrestres. Ce système permet aux opérateurs d’exploiter leur propre spectre 5G mmWave au-delà des limites des infrastructures terrestres, y compris dans les zones rurales, reculées et mal desservies, sans investissement massif. Comme l’explique Charles Delfieux, PDG et fondateur de CTO : « L’espace est la nouvelle frontière pour les opérateurs télécoms . »

Il ne s’agit pas seulement d’une mise à niveau, mais d’un tournant dans le secteur des télécommunications ; c’est un saut stratégique qui donne aux opérateurs de télécommunications un avantage concurrentiel sur le marché en évolution rapide d’aujourd’hui pour atteindre leurs objectifs de la décennie numérique de l’UE plus rapidement et de manière plus rentable.

Source : Communiqué