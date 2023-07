Les services 5G d’Orange disponibles à Amman et Irbid

Partagez 0 Partages

Les services 5G d’Orange sont disponibles pour les abonnés mobiles prépayés et postpayés, ainsi que pour les particuliers et les entreprises; De nouvelles possibilités seront offertes grâce aux vitesses plus élevées, à la connectivité améliorée et à la faible latence de la 5G.

À la tête d’une nouvelle évolution numérique, Orange Jordanie a lancé ses services 5G dans plusieurs zones d’Amman et d’Irbid. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement du parcours 5G de l’entreprise, Orange Jordanie ayant été la première à piloter la 5G dans le Royaume en novembre 2022, et la première à activer le réseau 5G à Amman, permettant ainsi aux abonnés d’explorer gratuitement le nouveau service.

Le lancement de la 5G par Orange Jordanie a été annoncé par son Directeur général, Philippe Mansour, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le mardi 11 juillet 2023 à l’Innovation Hub de l’Orange Digital Village à Amman, en présence du Ministre de l’économie numérique et de l’entrepreneuriat Ahmad Hanandeh, du Président du conseil d’administration et du Directeur général de la Commission de régulation des télécommunications (TRC), Bassam Alsarhan, des partenaires, des médias et du Président du conseil d’administration d’Orange Jordanie, Shabib Ammari, ainsi que de la direction exécutive.

La conférence comprenait deux panels : le premier portait sur la compréhension de la technologie 5G et son importance pour Orange Jordanie et le Royaume. Le second panel était axé sur les services distingués, les offres lancées par Orange Jordanie et les nouvelles caractéristiques qui rendent la 5G exceptionnelle, notamment la vitesse élevée, la faible latence et la connectivité accrue.

La société a affirmé que les offres 5G ont été conçues pour garantir la meilleure valeur en termes de vitesse, de capacité et d’innovation à des prix compétitifs afin de répondre à tous les utilisateurs et à leurs divers besoins, en particulier dans un contexte enthousiaste à l’idée d’utiliser la nouvelle technologie et son potentiel.

Jérôme Henique, Directeur général d’Orange Moyen-Orient et Afrique, a déclaré à cette occasion : « Orange Jordanie est le deuxième pays Orange à lancer la 5G dans la région Moyen-Orient et Afrique, permettant un développement massif de l’infrastructure principale et, par conséquent, une transformation numérique accélérée, des smart cities et de nombreux cas d’utilisation dans divers secteurs tels que le divertissement, la santé, la fabrication, l’éducation et le transport ».

L’annonce du lancement officiel intervient après qu’Orange Jordanie a achevé l’infrastructure nécessaire pour fournir la 5G à travers son réseau dans plusieurs zones d’Amman et d’Irbid, dans un premier temps, et poursuivra l’expansion de la 5G pour couvrir d’autres zones selon le calendrier fixé.

Philippe Mansour, Directeur général d’Orange Jordanie, a déclaré à cette occasion : « Nous sommes fiers d’être à la tête du développement numérique en Jordanie. Nous fournirons la 5G, en tant que leader numérique responsable contribuant à la transformation numérique et à la culture de l’innovation, afin de favoriser le développement durable et de permettre à chacun de rester connecté à tout ce qui compte pour lui. Cette technologie qui change la donne nous permettra à tous de découvrir de nouvelles opportunités et pourra être utilisée pour promouvoir la croissance économique, la création d’emplois et l’amélioration de la qualité de vie en Jordanie ».

Les services 5G seront disponibles dans le cadre d’offres et de forfaits judicieusement conçus pour l’Internet fixe et mobile, à la fois pour les lignes prépayées et postpayées, afin de répondre aux besoins des particuliers, des foyers et des entreprises, tandis que la société poursuit le déploiement dans d’autres régions dans un délai déterminé, en utilisant l’expertise de pointe mondial du groupe Orange dans le déploiement de la 5G.

Le lancement de la 5G s’inscrit dans le cadre de l’accord entre Orange Jordanie et la TRC signé en août 2022, et de la licence de fréquences 5G obtenue par la société en février 2023, faisant d’Orange Jordanie le seul fournisseur du Royaume à proposer toutes les technologies de l’internet, y compris l’Internet fixe via la fibre et l’ADSL, l’Internet mobile via ses réseaux 4G et 4G+ – la société restant le fournisseur exclusif de la 4G+ – et maintenant la 5G.

Communiqué