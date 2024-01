Les tendances de l’Intelligence artificielle pour les marketters

Partagez 0 Partages

L’IA révolutionne le marketing en offrant des outils puissants pour les marketeurs, tels que ChatSpot, Jasper et SEO.ai. Selon le rapport “Tendances 2023 de l’IA pour les marketeurs” de HubSpot, plus de 70% des responsables marketing ont constaté un ROI positif et une plus grande productivité de leurs employés suite à l’implémentation d’outils basés sur l’IA.

Les marketeurs utilisent l’IA pour la création de contenu, l’analyse et le reporting des données, l’apprentissage et la recherche de mots-clés. Les outils basés sur l’IA les plus populaires parmi les marketeurs sont les chatbots, les outils de génération de texte, les outils de conception graphique et les outils audio. Ces outils permettent aux équipes marketing de gagner du temps et de se concentrer sur des tâches à plus fort impact, telles que l’élaboration de stratégies et la gestion des équipes. L’IA est également utilisée pour l’apprentissage, en aidant les marketeurs à trouver des idées et de l’inspiration, ainsi que pour effectuer des recherches et analyser les données.

Les principales tendances de l’IA pour les marketeurs en 2023 :

1- L’utilisation actuelle des outils d’IA pour le marketing : les marketeurs utilisent l’IA pour la création de contenu, l’analyse et le reporting des données, l’apprentissage et la recherche de mots-clés.

2- Les hésitations relatives à l’utilisation de l’IA pour le marketing : les marketeurs ont des préoccupations concernant la confidentialité des données, l’exactitude des outils d’IA et la qualité des contenus générés par l’IA.

3- Les prédictions du directeur marketing de HubSpot en matière d’IA pour le marketing : L‘IA continuera de gagner en popularité auprès des marketeurs, et de plus en plus d’entreprises investiront dans des outils d’IA et d’automatisation pour améliorer leur productivité et leur ROI.

Les outils d’IA les plus populaires parmi les marketeurs

– Chatbots (ChatGPT, ChatSpot) : les chatbots aident les marketeurs dans la rédaction de contenu, la réponse aux e-mails et la gestion des campagnes publicitaires.

– Outils de génération de texte (Jasper) : ces outils servent principalement à la rédaction de blogs, des descriptions de produits et des réponses aux e-mails.

– Outils de conception graphique (Canva) : les outils de conception graphique basés sur l’IA aident les marketeurs à créer des graphiques et des images de manière rapide et efficace.

– Outils audio (Speechify) : ces outils permettent aux marketeurs de convertir le texte en voix, facilitant ainsi la création de contenu audio et la gestion des campagnes publicitaires.

Attention à l’exactitude du contenu généré par l’IA !

“L’IA est un merveilleux outil, mais lorsqu’il s’agit de fournir des informations exactes, elle est assez imprévisible”, prévient le rapport qui explique que cela “est dû à différentes raisons, la principale étant que les modèles qui alimentent la plupart, voire tous les outils d’IA générative, ne peuvent extraire que du contenu qui a au moins deux ans.

Si le texte traite d’un sujet de niche, cela peut être une autre raison de l’inexactitude de l’IA. En fin de compte, l’IA n’est que les informations dont elle dispose. Elle ne peut pas les trouver elle-même. Si elle dispose de peu de documents, il est fort probable que les résultats ne soient pas par corrects”.

“Vous ne pouvez donc jamais être sûr de l’exactitude de vos résultats. Vous pouvez cependant choisir la façon dont vous tirez parti de l’IA générative. Lors des tests menés en interne, il a été constaté que l’IA peut fournir des résultats assez précis lorsqu’il s’agit de sujets bien documentés, durables, et facilement vérifiables. En-dehors de ce genre de contenu, soyez vigilant et n’hésitez pas à vérifier dans Google”.

En conclusion, le Directeur général du marketing chez HubSpot, KIPP BODNAR, a déclaré : “L’IA ne remplacera jamais la créativité de l’être humain ni les liens que ce dernier sait établir. Une machine n’a pas de vécu et ne peut ni se former une opinion, ni gérer et former un employé. 65 % des marketeurs n’ont clairement pas peur d’être remplacés par l’IA. Elle représente un merveilleux outil pour les marketeurs, mais ne sert à rien sans les connaissances humaines, une stratégie et une bonne implémentation. Les tâches fastidieuses et chronophages peuvent être confiées aux robots. L’IA est une composante importante de plusieurs de vos outils préférés pour le marketing et vous l’utilisez déjà, d’une manière ou d’une autre. Que ce soit Grammarly ou les prédictions de la saisie de Gmail, de plus en plus de marketeurs s’essaient à l’IA chaque jour. Son utilisation va devenir aussi courante que celle de Google. Vous ne vous imaginez probablement pas vivre et travailler sans Google. Je crois qu’il en sera de même pour l’IA dans quelques années. C’est le moment idéal pour vous lancer !”.

La Rédaction & IA