Les tendances télécoms 2023 selon EY

Nouvelles formes de connectivité, migration vers les réseaux 5G, nouvelles formes d’agilité et de rentabilité, etc. ; l’industrie des télécommunications se développe constamment. Nous avons invité, dans le 146e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies, Mohamed Moncef Ben Amor, Senior Manager de l’activité Technology, Media, Entertainement and Telecom (TMT) chez EY afin de discuter des tendances télécoms pour l’année 2023.

EY, abréviation de Ernest and Young Global Limited, est une multinationale de services professionnels considérée comme l’un des plus grands cabinets comptables au monde. EY fournit différents services tels que l’assurance, la fiscalité et les services de conseil. Parmi les services de conseil, la multinationale publie des rapports d’analyse de différents secteurs, dont les télécoms. L’invité présente les prévisions EY pour le domaine d’activité des télécoms pour cette nouvelle année, d’une part au niveau international, mais également au niveau national, soit en Tunisie.

En 2023, le rapport de EY présage, pour le volet technologique international, un développement des réseaux 5G et une migration plus importante des utilisateurs vers celui-ci. L’écosystème des opérateurs connaîtra, ensuite, un changement certain touchant ainsi l’aspect métier du secteur. Enfin, l’aspect économique des télécoms connaîtra une transformation à travers la modification du business model actuel : « On parle maintenant plutôt de fournisseurs de contenu et non plus de data », explique Mohamed Moncef Ben Amor.

En Tunisie, les réseaux 4G connaîtront, d’après les prévisions de EY, un développement important ; un effort afin de démocratiser la 4G, améliorer l’expérience client et préparer les consommateurs à la 5G, dont le lancement est prévu en 2024, d’après l’invité. La multinationale prévoit aussi un développement de la connectivité fixe, donc la fibre optique, sur le sol tunisien par les opérateurs nationaux ; ceux-ci souhaitent raviver cette branche et, dans un second temps, améliorer son activité.

En outre, le rapport publié par la multinationale présente également les risques du secteur des télécommunications pour cette année 2023 ; un rapport à l’échelle internationale en dix points dont les points majeurs ont été extraits lors de l’interview. « L’un des plus grands risques présentés dans le rapport de EY est la dépréciation du pouvoir d’achat des abonnés », énonce l’invité. Les télécoms dépendent des fluctuations du pouvoir d’achat des consommateurs ; une fluctuation de plus en plus négative. « Cela va forcément toucher l’ARPU et le business model de l’opérateur », ajoute-t-il. Une dépendance qui touche plusieurs aspects du domaine d’activité.

Le second risque soulevé lors de l’échange est l’incapacité, ou la faible capacité, des entreprises à faire évoluer les méthodes de travail dans le cadre de la digitalisation ; un manque d’agilité représentant un risque indéniable. La difficulté à maintenir la résilience d’infrastructure des opérateurs, la difficulté à maintenir une connexion haut débit fiable ; les opérateurs font face à un risque quant à l’endurance de leur service d’internet haut débit au sein des foyers signifiant que davantage de moyens doivent être mis en place pour convertir la couverture des infrastructures en utilisation des services.

Incapacité à s’adapter à l’évolution du paysage réglementaire, engagement inefficace avec les écosystèmes externes ou encore sous-estimation des impératifs changeants en matière de sécurité et de confiance ; le rapport EY met en avant 7 autres risques auxquels les télécoms, mondialement, feront face au cours de cette année.

L’industrie des télécommunications continue d’évoluer rapidement, et en continu, obligeant les opérateurs à analyser le secteur afin de détecter les menaces émergentes et développer de nouvelles stratégies pour y faire face. Il est, de ce fait, essentiel de comprendre les interrelations entre les risques énoncés.

Meriem Choukaïr